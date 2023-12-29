Апрельский синдром?

Отправлено: - 20:31

Тоже задаю этот вопрос, зачем? Зачем при температуре 1- 2 градуса топить как будто на улице минус 32. Хотя ответ знаю. Затем, чтобы потребители тепловой энергии заплатили побольше. Тепло это тот же товар, который можно продать подороже. Раньше счётчиков на домах не было, поэтому в тёплую погоду батареи были тёплые. Сейчас выгоднее , чтобы всю зиму они были кипяток