Отправлено: - 10:25

Неравнодушный гражданин:

Статья интересная... но, кровь просто из глаз.. сколько в ней ошибок грамматических и орфографических.....

Цитата:Проверил статью еще раз. Грубых ошибок не нашел. Если вы их видите, сообщите конкретно - где именно.