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"Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники решали конфликт между волонтерами и водоканалом в Рудном
"Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники решали конфликт между волонтерами и водоканалом в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48301
"Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники решали конфликт между волонтерами и водоканалом в Рудном
Отправлено: 29.12.23 - 22:38
Сотрудники ТОО заявляют: собаки из приюта стали рыть подкопы и сбегать на их территорию, ведут себя агрессивно и нападают на них. У волонтеров свой взгляд на ситуацию. Они предупредили, что готовы пойти на крайние меры.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1096
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 29.12.23 - 22:38
Вся проблема в нежелании городских властей решать эту проблему.
Это же не колесо оборзения...
Там сразу и место, и деньги нашлись...
Это же не колесо оборзения...
Там сразу и место, и деньги нашлись...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 145
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 30.12.23 - 03:47
Статья интересная... но, кровь просто из глаз.. сколько в ней ошибок грамматических и орфографических.....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6558
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 30.12.23 - 07:04
Видимо писали на скорую руку, ничего критичного, хотя могли бы ещё раз перечитать. Странно,что эту проблему скинули на плечи волонтеров, ведь проблема городского масштаба,наверное ждут чтобы кого-нибудь пока не покусает стая бродячих собак. Могли бы уже давно и место найти и средства, и решить оперативно. Зоозащитники не обязаны свои деньги и время тратить,здесь к месту заметили про колесо обозрения.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5457
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 30.12.23 - 10:02
Цитата:
Проблема и выеденного яйца не стоит: - Какие 200 000 000 тенге на вшивых и бродячих собак ????- если бы это были его личные акимовские деньги- он так не говорил бы.
120 патронов и все дела - и проблема ГУМАННО решена.
Ханжой и фарисействовать не надо- ну выпустят они этих 120 несчастных собак - и дальше что- растасканный мусор с помойки, стая злых и голодных собак, весенний гон, нападение на детей и прохожих.
Skeptic:
Вся проблема
Вся проблема
Проблема и выеденного яйца не стоит: - Какие 200 000 000 тенге на вшивых и бродячих собак ????- если бы это были его личные акимовские деньги- он так не говорил бы.
120 патронов и все дела - и проблема ГУМАННО решена.
Ханжой и фарисействовать не надо- ну выпустят они этих 120 несчастных собак - и дальше что- растасканный мусор с помойки, стая злых и голодных собак, весенний гон, нападение на детей и прохожих.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 365
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 30.12.23 - 10:04
Цитата:
ну тогда пусть не вякают раз не обязаны брать на себя ответственность за свои, прямо скажем, нездоровые хотелки.
но вообще говоря нужно было таки чтобы этих 120 собак выпустили. это было бы отлично. и от собак бы наверняка избавились, и скорее всего от зоозащитников.
сайлау курманов:
Зоозащитники не обязаны свои деньги и время тратить
Зоозащитники не обязаны свои деньги и время тратить
ну тогда пусть не вякают раз не обязаны брать на себя ответственность за свои, прямо скажем, нездоровые хотелки.
но вообще говоря нужно было таки чтобы этих 120 собак выпустили. это было бы отлично. и от собак бы наверняка избавились, и скорее всего от зоозащитников.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13784
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 30.12.23 - 10:19
Собак надо уничтожить. Подкопы ,дело серьёзное. Значит у них образовается криминальная каста. На лицо явное организация побега из лагеря. У них явно есть воры в законе, политические, опущенные. А деньги предлагаю перечислить мне на открытие приюта для милых,пушистых котиков. Счёт позже скажу, как открою на Багамах.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2007
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 30.12.23 - 10:25
Цитата:
Проверил статью еще раз. Грубых ошибок не нашел. Если вы их видите, сообщите конкретно - где именно.
Неравнодушный гражданин:
Статья интересная... но, кровь просто из глаз.. сколько в ней ошибок грамматических и орфографических.....
Статья интересная... но, кровь просто из глаз.. сколько в ней ошибок грамматических и орфографических.....
Проверил статью еще раз. Грубых ошибок не нашел. Если вы их видите, сообщите конкретно - где именно.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 365
"Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники решали конфликт между волонтерами и водоканалом в Рудном
Отправлено: 30.12.23 - 10:31
Цитата:
и котиков туда же, к собакам. если кот не ловит мышей и крыс он является бесполезным и ненужным. а если он ловит мышей и крыс то и приют ему ни к чему.
Vit:
приюта для милых,пушистых котиков
приюта для милых,пушистых котиков
и котиков туда же, к собакам. если кот не ловит мышей и крыс он является бесполезным и ненужным. а если он ловит мышей и крыс то и приют ему ни к чему.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 102
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 30.12.23 - 14:08
"Или выпустим 120 собак в город!" Это же шантаж чистой воды ! Притом, заранее подготовленный. Как говорится - выкохали змейку на свою шейку ! И когда это жилая зона людей уверенно превратилась в среду природного обитания диких зверей ? Их вообще не должно быть в городе, только в личной квартире А то получится : Стояли звери Около двери. В них стреляли, Они умирали. Но нашлись те, кто их пожалели, Те, кто открыл зверям эти двери. Зверей встретили песни и добрый смех. Звери вошли и убили всех. Стругацкие.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34715
"Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники решали конфликт между волонтерами и водоканалом в Рудном
Отправлено: 30.12.23 - 18:09
Ну какой то шантаж со стороны предпринимателей и это ужасно.
Всех пересажать блин надо за преступную деятельность..
Всех пересажать блин надо за преступную деятельность..
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