Старый жилой фонд КЖБИ, всю зиму одеяла на батареях вкруг, вещи конечно сохнут в течение часа. К батареи не прикоснуться. 3 раза в день проветриваем. В морозы - 25-30 соседи на последних этажах мёрзнут говорят... не знаю как это работает... в жаре тоже спать не вариант :(
Запад есть Запад- всё передовое там- одеяло и прочее. Может летом: - снять батареи; промыть их и вкрутить в сгоны по копеешнему кранику- и вуаля - зимой регулируй количества тепла в джоулях элементарным поворотом краника.
Тоже задаю этот вопрос, зачем? Зачем при температуре 1- 2 градуса топить как будто на улице минус 32. Хотя ответ знаю. Затем, чтобы потребители тепловой энергии заплатили побольше. Тепло это тот же товар, который можно продать подороже. Раньше счётчиков на домах не было, поэтому в тёплую погоду батареи были тёплые. Сейчас выгоднее , чтобы всю зиму они были кипяток
А краны в тепловом узле не для того , чтобы их прикрывать , когда на улице тепло, а для того чтобы открыть и закрыть отопление. Для регулировки надо ставить датчики. А если в зимний период прикрывать и открывать , то можно вообще без отопления остаться. Инициативу здесь лучше не проявлять
ACROS: Может летом: - снять батареи; промыть их и вкрутить в сгоны по копеешнему кранику
Может лучше не надо,вы как себе это представляете снять чугунную батарею.Надо нанять бригаду которые придут в кирзовых сапогах и со сварочным агрегатом,разведут там бардак по всей квартире,после этой процедуры придётся ремонт заново делать.
71422: Хотя ответ знаю. Затем, чтобы потребители тепловой энергии заплатили побольше.
Всё правильно,потому что отопление центральное и никуда вы не денетесь ,будете платить и открывать окна что бы не задохнуться от жары. У меня отопление индивидуальное,когда был мороз -32 включал побольше,сейчас когда тепло слегка включаю тёплый пол,дома тепло ,комфортно и при этом экономлю деньги.
один работник теплоцентрали (не буду специально озвучивать его имя) сказал, что стараются выжечь весь обьем топлива до Нового года, с тем чтобы на следующий не понизили квоты. Подход, конечно, безалаберный и нехозяйский.
И я против регулировок. Чтобы какой нибудь Плюшкин мне сделал дома 19 градусов, чтобы меньше платить? Сейчас у меня столько, пришел, промерз, согрелся быстро, и если надо, сам силой открывания окна или балкона, отрегулирую
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