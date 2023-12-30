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≡ 120 оттенков стыда
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48301
120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 11:10
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120 маршрут напрашивался. И он появился. Очень удобно для людей. Во-первых стабильность, во-вторых он еще едет по городу. Приятная экономия средств для многих. Утром люди едут в Костанай из Рудного, кто на работу, кто на учебу, кто по делам. Вечером люди едут обратно в Рудный. Вот эти два периода автобусы едут битком набитые.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3285
Re: 120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 11:10
#1
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Цитата:
Студенты тяжело учились, поэтому места не уступят. Их этому не научили в семье, в школе и не научат в институте.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21310
Re: 120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 12:08
#2
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Цитата:
 Хотя такие объекты, по моему мнению, должны находиться в государственной собственности.

Само собой. И тогда вашей статьи могло не быть, потому что на междугородные рейсы выпускали бы соответствующие расстоянию автобусы с необходимым количеством сидячих мест. Да и самих автобусов должно быть больше в часы пик.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6558
Re: 120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 12:21
#3
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В соцсетях был жаркий спор по этому поводу. Молодые доказывали, что нет их вины в том что пожилые не могут себе обеспечить личное авто, в конце концов никто не должен беспокоиться о благополучии другого. Другая сторона призывала к совести, гуманности и терпению. Наговорил кучу аргументов стороны так и разошлись не приняв ни Соломоновых, ни нейтральных и других решении.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5457
Re: 120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 13:16
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
жаркий спор по этому поводу


О чём вы , какой спор ??

Это уже - запущенный материал !!! Тут уже БЕСПОЛЕЗНО что либо сделать.

Всё воспитание заключается и ведётся только и только - в семье.

Школа, техникум, институт- это места только для получение средних знании и специальных навыков будущей профессии.

Если он не уступил старшим и пожилым людям место в автобусе, думаете придя домой он измениться ??
Нет, какой был таким и останется - возможно в домашней среде - это проявиться в другой форме ( грызня из-за наследства и прочие домашние имущественные и моральные дела в нехороших проявлениях).

Не зря при коммунистах был лозунг: - "...семья - ячейка и зеркало общества..."

И кажеться великий педагог Макаренко говорил: "....человека надо воспитывать до ШЕСТИ лет, дальше уже БЕСПОЛЕЗНО...."- не дословно, но смысл таков.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
102
Re: 120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 14:46
#5
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А мне тут недавно попалась в соцсетях полемика по этому вопросу и вот что выяснилось : если больной или пожилой человек обращается уважительно с просьбой, заметьте - с ПРОСЬБОЙ уступить место, то 99% молодёжи сразу же с готовностью поднимаются. А если чугунномордая бабка нагло требует - а ну пшолвон ! А мы физику учили - Третий закон Ньютона. Если тело A воздействует с некой силой на тело B, то тело B воздействует на тело A с точно такой же силой, направленной в противоположную сторон. Поэтому надо не про стыд молодым внушать, а про воспитанность напоминать старшему поколению.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13784
120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 14:47
#6
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С волками жить по волчьи выть. В наше смутное время надо детей приучать быть жеским, безсовестным. Начинать надо с малого, не уступать не кому, невзирая на возраст. Вот толку что меня научили быть правильным? Сказали не воруй, не обижай слабых. Щас приходится пахать сутками. А вот был бы без совестным, обманывал бы на каждом шагу, всех кидал перешагивая. А когда разбогател бы, можно притворятся уже аристократом, купит белый пиджак и трость и ходит понты понтовать)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34715
120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 18:06
#7
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Рейсов больше можно было бы сделать, но тут виноват наверно смотрящий за областью?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13784
120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 18:11
#8
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Цитата:
111: Рейсов больше можно было бы сделать, но тут виноват наверно смотрящий за областью?
Можно ваще не че не делать а просто обманывать, воровать, резать зп. А что б так делать нужно не иметь совесть. А это должно с детство воспитыватся. Начинать с того что перестать уважать старших. Директор че будет уважать Пенса? Да насрать ему на него, он нового возьмёт работника, молодого. .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13784
120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 18:19
#9
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Цитата:
111:
Так что что автор написал тут это... Пустое. Это происходит везде и не только в автобусе.
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