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В Казахстане откажутся от предельных цен на 9 видов продуктов питания в первой половине 2024 года
В Казахстане откажутся от предельных цен на 9 видов продуктов питания в первой половине 2024 года
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