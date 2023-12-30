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≡ В Казахстане откажутся от предельных цен на 9 видов продуктов питания в первой половине 2024 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48301
В Казахстане откажутся от предельных цен на 9 видов продуктов питания в первой половине 2024 года
Отправлено: 30.12.23 - 17:48
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К первому полугодию 2024 года в Казахстане планируют отказаться от установления предельных цен на ряд продуктов, которыми страна обеспечивает себя сама, сообщили в Министерстве торговли и интеграции.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
533
Re: В Казахстане откажутся от предельных цен на 9 видов...
Отправлено: 30.12.23 - 17:48
#1
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а вот отказаться от такого бесполезного министерства как можно? Совсем работать не хотят, бездельники.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13784
В Казахстане откажутся от предельных цен на 9 видов продуктов питания в первой половине 2024 года
Отправлено: 30.12.23 - 17:56
#2
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Цитата:
рихард: Совсем работать не хотят, бездельники.
Мне интереснно а в чем заключается их работа?) если сахар с РФ дешевле ,чем эти могут помочь нашим производителям отпуская, цены? Камеди клаб отдыхают. Чувствую нам хана. Пора всех болошаковцев увольнять. И брать в правительство хозяйственников, таких как Акрос.Возможно тогда дело пойдёт.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9239
Re: В Казахстане откажутся от предельных цен на 9 видов...
Отправлено: 30.12.23 - 18:05
#3
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Во Франции примерно 20% всех цен регулируется государством
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