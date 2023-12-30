Отправлено: - 17:56

рихард: Совсем работать не хотят, бездельники.

Цитата:Мне интереснно а в чем заключается их работа?) если сахар с РФ дешевле ,чем эти могут помочь нашим производителям отпуская, цены? Камеди клаб отдыхают. Чувствую нам хана. Пора всех болошаковцев увольнять. И брать в правительство хозяйственников, таких как Акрос.Возможно тогда дело пойдёт.