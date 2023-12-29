Буду отстаивать своё жильё, качественное, увы для Вас, в каких то моментах даже неожиданно для меня. Инвалиды ладно, я сказал своё мнение,для них должны строить отдельное жилье. Моя новая квартира на порядок качественнее, чем моя старая,это моё мнение. Если кого то не устраивает, есть огромный выбор, правда не за те же деньги, покупайте!
я на него не покушаюсь. если лопнувшие стекла и неровно поставленные двери для вас это качественное - это ваш выбор. что при этом является источником вашей уверенности в том что помимо этих двух изъянов нет прочих, например в скрытых работах не известно никому, скорее всего даже вам.
Любые союзы Казахстана с кем бы то ни было, военные, экономические или ещё какие-то - важны как раз таки для вас прежде всего. Поэтому давайте будем честными - вы прекрасно понимаете, о каком Туране я говорил.
Оно началось еще в 1014м. И надо делать выводы, на что способны сегодня фашисты, разрушающие мирные русские города, сравнивающие их с землей. Кстати многих городов уже нет, русских Артемовск, Марьинка, Авдеевка, Соледар, Попасная. Русский мир пришел и все сжег дотла. И это безумие в канун нового года продолжается. Об этом нельзя забывать.
29 декабря 1940 года Лондон подвергся самому разрушительному воздушному налету, когда нацисты бомбили город. И через много лет, уже в этом году история фашизма повторяется.. Сегодня бомбят русские города сами русские..
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