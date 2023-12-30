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≡ Члены ПК "Юбилейный", которые борются против застройки своих дач, выиграли в Верховном Суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48299
Члены ПК "Юбилейный", которые борются против застройки своих дач, выиграли в Верховном Суде
Отправлено: 30.12.23 - 10:47
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В Верховный Суд с кассационной жалобой обратился отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная, не согласный с решениями судов двух предыдущих инстанций в пользу дачников. Те доказывали, что не были должным образом извещены о будущей многоэтажной застройке на территории садового общества.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
894
Re: Члены ПК "Юбилейный", которые борются против...
Отправлено: 30.12.23 - 10:47
#1
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Значит будет все заново, первое обсуждение в следующем году и принятие плана застройки.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5457
Re: Члены ПК "Юбилейный", которые борются против...
Отправлено: 30.12.23 - 10:53
#2
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Матч продолжается: простые жители города против чиновников областного акимата, счёт пока 2:0 ( упавший кран и ПК Юбилейный).
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1563
Re: Члены ПК "Юбилейный", которые борются против...
Отправлено: 30.12.23 - 12:03
#3
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Цитата:
ACROS:
Матч продолжается:

Как в РФ, красный петух решает все проблемы!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6558
Re: Члены ПК "Юбилейный", которые борются против...
Отправлено: 30.12.23 - 12:14
#4
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Любая попытка давления на обитателей частного сектора является грубейшим нарушением прав человека, ибо последний вложил свои силы и средства на благоустроиство и улучшение этих дач и участков, и попытка чиновников отнять надо пресекать на корню, вообще-то
это грозит социальным взрывом. Неужели вокруг города не осталось пригодного для строительства земель, не будут же методом насыпа отвоевывать у моря как в Японии.
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