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≡ Группу скотокрадов, угнавших скот на 18 млн тенге, задержали в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48299
Группу скотокрадов, угнавших скот на 18 млн тенге, задержали в Костанайской области
Отправлено: 30.12.23 - 10:07
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Сейчас под стражей в полиции содержатся двое мужчин, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Они подозреваются в краже 51 головы крупного рогатого скота в Мендыкаринском районе. Свой ущерб владелец скота оценил в 18 млн тенге.
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Д
§ Дональд Фуск
(Пользователи)
Регистрация:
03.10.18
Сообщений:
16
Re: Группу скотокрадов, угнавших скот на 18 млн тенге, задержали...
Отправлено: 30.12.23 - 10:07
#1
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А когда будут новости про казнокрадов, пущенных на убой при попытке воровства? :-)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1563
Re: Группу скотокрадов, угнавших скот на 18 млн тенге, задержали...
Отправлено: 30.12.23 - 12:01
#2
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1) преступной группой;
2) в особо крупном размере,
– наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
не хило так скажем...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6558
Re: Группу скотокрадов, угнавших скот на 18 млн тенге, задержали...
Отправлено: 30.12.23 - 12:28
#3
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При Сталине никто не воровал, ибо елбасы того времени сам не воровал и другим не давал, за что благодарные потомки с теплотой вспоминают безклассовую страну которая в итоге своего развития могла бы обогнать любого.
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