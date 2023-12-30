Re: Группу скотокрадов, угнавших скот на 18 млн тенге, задержали...

Отправлено: - 12:28

При Сталине никто не воровал, ибо елбасы того времени сам не воровал и другим не давал, за что благодарные потомки с теплотой вспоминают безклассовую страну которая в итоге своего развития могла бы обогнать любого.