Re: Члены ПК "Юбилейный", которые борются против...

Отправлено: - 12:14

Любая попытка давления на обитателей частного сектора является грубейшим нарушением прав человека, ибо последний вложил свои силы и средства на благоустроиство и улучшение этих дач и участков, и попытка чиновников отнять надо пресекать на корню, вообще-то

это грозит социальным взрывом. Неужели вокруг города не осталось пригодного для строительства земель, не будут же методом насыпа отвоевывать у моря как в Японии.