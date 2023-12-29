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≡ "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники решали конфликт между волонтерами и водоканалом в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48296
"Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники решали конфликт между волонтерами и водоканалом в Рудном
Отправлено: 29.12.23 - 22:38
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Сотрудники ТОО заявляют: собаки из приюта стали рыть подкопы и сбегать на их территорию, ведут себя агрессивно и нападают на них. У волонтеров свой взгляд на ситуацию. Они предупредили, что готовы пойти на крайние меры.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1096
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 29.12.23 - 22:38
#1
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Вся проблема в нежелании городских властей решать эту проблему.
Это же не колесо оборзения...
Там сразу и место, и деньги нашлись...
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
145
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 30.12.23 - 03:47
#2
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Статья интересная... но, кровь просто из глаз.. сколько в ней ошибок грамматических и орфографических.....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6555
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 30.12.23 - 07:04
#3
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Видимо писали на скорую руку, ничего критичного, хотя могли бы ещё раз перечитать. Странно,что эту проблему скинули на плечи волонтеров, ведь проблема городского масштаба,наверное ждут чтобы кого-нибудь пока не покусает стая бродячих собак. Могли бы уже давно и место найти и средства, и решить оперативно. Зоозащитники не обязаны свои деньги и время тратить,здесь к месту заметили про колесо обозрения.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5454
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 30.12.23 - 10:02
#4
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Цитата:
Skeptic:
Вся проблема



Проблема и выеденного яйца не стоит: - Какие 200 000 000 тенге на вшивых и бродячих собак ????- если бы это были его личные акимовские деньги- он так не говорил бы.
120 патронов и все дела - и проблема ГУМАННО решена.

Ханжой и фарисействовать не надо- ну выпустят они этих 120 несчастных собак - и дальше что- растасканный мусор с помойки, стая злых и голодных собак, весенний гон, нападение на детей и прохожих.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
363
Re: "Или выпустим 120 собак в город!" - Как чиновники...
Отправлено: 30.12.23 - 10:04
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Зоозащитники не обязаны свои деньги и время тратить

ну тогда пусть не вякают раз не обязаны брать на себя ответственность за свои, прямо скажем, нездоровые хотелки.
но вообще говоря нужно было таки чтобы этих 120 собак выпустили. это было бы отлично. и от собак бы наверняка избавились, и скорее всего от зоозащитников.
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