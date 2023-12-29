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Апрельский синдром?
Апрельский синдром?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48296
Апрельский синдром?
Отправлено: 29.12.23 - 11:26
Я живу в Костанае. Наши дома отапливаются центральной котельной. Уже несколько дней на улице держится практически плюсовая температура. Но к батареям невозможно прикоснуться!
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6555
Re: Апрельский синдром?
Отправлено: 29.12.23 - 11:26
Вроде в каждом доме сейчас стоят тепловые счётчики, надо сказать старшему, путь кран прикроет на недолго, если не хотят экономить , проявить свою инициативу
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3745
Re: Апрельский синдром?
Отправлено: 29.12.23 - 13:10
Я не жалуюсь, люблю тепло. А прикроет кто нибудь краник, кто нибудь обязательно пожалуется, что холодно!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21308
Re: Апрельский синдром?
Отправлено: 29.12.23 - 13:48
Ну тогда без вариантов - закутайте батареи в ватное одеяло, или что-то наподобие, чтобы они перестали тепло отдавать. Платить меньше не получится, но хотя бы от жары не помрёте.
L
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.02.13
- Сообщений:
- 352
Re: Апрельский синдром?
Отправлено: 29.12.23 - 15:14
Старый жилой фонд КЖБИ, всю зиму одеяла на батареях вкруг, вещи конечно сохнут в течение часа. К батареи не прикоснуться. 3 раза в день проветриваем. В морозы - 25-30 соседи на последних этажах мёрзнут говорят... не знаю как это работает... в жаре тоже спать не вариант :(
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5454
Re: Апрельский синдром?
Отправлено: 29.12.23 - 15:22
Цитата:
Запад есть Запад- всё передовое там- одеяло и прочее.
Может летом: - снять батареи; промыть их и вкрутить в сгоны по копеешнему кранику- и вуаля - зимой регулируй количества тепла в джоулях элементарным поворотом краника.
maxsaf:
закутайте батареи в ватное одеяло
закутайте батареи в ватное одеяло
Запад есть Запад- всё передовое там- одеяло и прочее.
Может летом: - снять батареи; промыть их и вкрутить в сгоны по копеешнему кранику- и вуаля - зимой регулируй количества тепла в джоулях элементарным поворотом краника.
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 146
Апрельский синдром?
Отправлено: 29.12.23 - 20:31
Тоже задаю этот вопрос, зачем? Зачем при температуре 1- 2 градуса топить как будто на улице минус 32. Хотя ответ знаю. Затем, чтобы потребители тепловой энергии заплатили побольше. Тепло это тот же товар, который можно продать подороже. Раньше счётчиков на домах не было, поэтому в тёплую погоду батареи были тёплые. Сейчас выгоднее , чтобы всю зиму они были кипяток
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 146
Апрельский синдром?
Отправлено: 29.12.23 - 20:35
А краны в тепловом узле не для того , чтобы их прикрывать , когда на улице тепло, а для того чтобы открыть и закрыть отопление. Для регулировки надо ставить датчики. А если в зимний период прикрывать и открывать , то можно вообще без отопления остаться. Инициативу здесь лучше не проявлять
[Исправлено: 71422, 29.12.2023 - 20:38]
[Исправлено: 71422, 29.12.2023 - 20:38]
Re: Апрельский синдром?
Отправлено: 30.12.23 - 01:08
Цитата:
Может лучше не надо,вы как себе это представляете снять чугунную батарею.Надо нанять бригаду которые придут в кирзовых сапогах и со сварочным агрегатом,разведут там бардак по всей квартире,после этой процедуры придётся ремонт заново делать.
ACROS:
Может летом: - снять батареи; промыть их и вкрутить в сгоны по копеешнему кранику
Может летом: - снять батареи; промыть их и вкрутить в сгоны по копеешнему кранику
Может лучше не надо,вы как себе это представляете снять чугунную батарею.Надо нанять бригаду которые придут в кирзовых сапогах и со сварочным агрегатом,разведут там бардак по всей квартире,после этой процедуры придётся ремонт заново делать.
Re: Апрельский синдром?
Отправлено: 30.12.23 - 01:12
Цитата:
Всё правильно,потому что отопление центральное и никуда вы не денетесь ,будете платить и открывать окна что бы не задохнуться от жары.
У меня отопление индивидуальное,когда был мороз -32 включал побольше,сейчас когда тепло слегка включаю тёплый пол,дома тепло ,комфортно и при этом экономлю деньги.
71422:
Хотя ответ знаю. Затем, чтобы потребители тепловой энергии заплатили побольше.
Хотя ответ знаю. Затем, чтобы потребители тепловой энергии заплатили побольше.
Всё правильно,потому что отопление центральное и никуда вы не денетесь ,будете платить и открывать окна что бы не задохнуться от жары.
У меня отопление индивидуальное,когда был мороз -32 включал побольше,сейчас когда тепло слегка включаю тёплый пол,дома тепло ,комфортно и при этом экономлю деньги.
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