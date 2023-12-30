Re: С какими чувствами вы встречаете 2024 год и провожаете...

Отправлено: - 00:29

Если в отношении города, то чувства неоднозначные. Вроде аким города пытается улучшить жизнь горожан, но натыкается на лавину нерешённых проблем. Областной всё равно все достижения себе забирает. Светофоры, мусор, проблемы с отоплениЯМИ портят радужную атмосферу победы над провинциальностью. Вроде Абая сделали, и переезд между Уральской и Доненбаевой. Баймагамбетова запланировали ремонт маленькой её части, что не улучшит восприятие езды по этой улице. Короче, улучшение жизни затягивается...