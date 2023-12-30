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≡ С какими чувствами вы встречаете 2024 год и провожаете...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48296
С какими чувствами вы встречаете 2024 год и провожаете...
Отправлено: 30.12.23 - 00:29
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С какими чувствами вы встречаете 2024 год и провожаете 2023-й?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1382
Re: С какими чувствами вы встречаете 2024 год и провожаете...
Отправлено: 30.12.23 - 00:29
#1
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Если в отношении города, то чувства неоднозначные. Вроде аким города пытается улучшить жизнь горожан, но натыкается на лавину нерешённых проблем. Областной всё равно все достижения себе забирает. Светофоры, мусор, проблемы с отоплениЯМИ портят радужную атмосферу победы над провинциальностью. Вроде Абая сделали, и переезд между Уральской и Доненбаевой. Баймагамбетова запланировали ремонт маленькой её части, что не улучшит восприятие езды по этой улице. Короче, улучшение жизни затягивается...
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