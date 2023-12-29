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≡ Упала в котлован - Почему родственники погибшей жительницы села Майское просят оправдать подсудимого?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48296
Упала в котлован - Почему родственники погибшей жительницы села Майское просят оправдать подсудимого?
Отправлено: 29.12.23 - 15:45
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В суд поступило дело 60-летнего прораба ТОО "АиФ" Жанибека САРСЕМБАЕВА. Его обвиняют в нарушении правил безопасности ведения строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Родственники погибшей просят возбудить новое дело.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5454
Re: Упала в котлован - Почему родственники погибшей жительницы...
Отправлено: 29.12.23 - 15:45
#1
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Причина может в другом:- в финансовых возможностях простого прораба сидящего на окладе и директора ТОО с многомиллионными контрактами.
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O
§ Oleg1980
(Пользователи)
Регистрация:
12.12.20
Сообщений:
7
Re: Упала в котлован - Почему родственники погибшей жительницы...
Отправлено: 29.12.23 - 17:23
#2
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Неверное предположение ACROS, так как за работника ( если на скамье подсудимых работник) несёт материальную ответственность работодатель ТОО АИФ т.е. дело не в финансах,которые все равно ( хоть Сарсембаев,хоть Мастега на скамье подсудимых),будет нести АИФ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1561
Re: Упала в котлован - Почему родственники погибшей жительницы...
Отправлено: 29.12.23 - 22:39
#3
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Цитата:
Адвокат обращает внимание прокурора на то, что во время одного из судебных заседаний директор ТОО "АиФ" пояснял: приказ о назначении прораба ответственным лицом издан формально - для заполнения уведомления о начале строительства в ГАСК. Трудовые отношения не оформлены, приказ о приеме на работу отсутствует, трудовой договор не заключался, должностная инструкция не разрабатывалась и не подписывалась, инструктажи не проводились, с правилами в сфере строительства Сарсембаева не ознакамливали.

Источник:


Тогда надо наказывать за не законный обвинительный акт старшего следователя Евгеня ОБЕРТЫНСКОГО!
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