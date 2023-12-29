Адвокат обращает внимание прокурора на то, что во время одного из судебных заседаний директор ТОО "АиФ" пояснял: приказ о назначении прораба ответственным лицом издан формально - для заполнения уведомления о начале строительства в ГАСК. Трудовые отношения не оформлены, приказ о приеме на работу отсутствует, трудовой договор не заключался, должностная инструкция не разрабатывалась и не подписывалась, инструктажи не проводились, с правилами в сфере строительства Сарсембаева не ознакамливали.Источник: