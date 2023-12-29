Отправлено: - 10:02

Skeptic:

Вся проблема

Цитата:Проблема и выеденного яйца не стоит: - Какие 200 000 000 тенге на вшивых и бродячих собак ????- если бы это были его личные акимовские деньги- он так не говорил бы.120 патронов и все дела - и проблема ГУМАННО решена.Ханжой и фарисействовать не надо- ну выпустят они этих 120 несчастных собак - и дальше что- растасканный мусор с помойки, стая злых и голодных собак, весенний гон, нападение на детей и прохожих.