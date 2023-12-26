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≡ Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48293
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:24
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Ответ прозвучал на общественных слушаниях, темой которых была разработка корректировки генерального плана Северо-Западного микрорайона Костаная. Заказчиком проекта является ТОО "RICH ГРУПП-2022".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5452
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 29.12.23 - 18:41
#30
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Цитата:
saba:
чтобы Дарвин был не прав


Что мы с другой Вселенной и у нас там осталась родня с нашего ру, которая по зову крови, все эти годы -миллиарды лет- искала нас ???
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 29.12.23 - 19:31
#31
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Цитата:
ACROS:
Что мы с другой Вселенной

да хотя бы загробная жизнь и то неплохо 8-)
Профайл
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