Re: В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152

Отправлено: - 19:25

Что то я сильно сомневаюсь, особенно если учесть последние четыре критерия.

Первый критерий- вообще непонятен мне.

Наверное - побешбармачили хорошо с этими экспертами из Базеля и на их Каспи закинули пару переводов.