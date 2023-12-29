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≡ В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48293
В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152
Отправлено: 29.12.23 - 19:25
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Расчёты провели эксперты Базельского института. По риску отмывания денег и финансирования терроризма Казахстан оказался на 100-м из 152 мест в мире, гласит ежегодный рейтинг института.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5452
Re: В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152
Отправлено: 29.12.23 - 19:25
#1
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Что то я сильно сомневаюсь, особенно если учесть последние четыре критерия.
Первый критерий- вообще непонятен мне.
Наверное - побешбармачили хорошо с этими экспертами из Базеля и на их Каспи закинули пару переводов.
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