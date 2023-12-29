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В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом, который был готов еще в сентябре
В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом, который был готов еще в сентябре
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48293
В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом, который был готов еще в сентябре
Отправлено: 29.12.23 - 12:49
Предприниматель Кинжетай АЙТКУЖИНОВ считает происходящее с ним «полным произволом». Возмущался отношением к проблеме государственных служащих. Конкретно - работников управления государственного архитектурно-строительного контроля, так как речь шла о вводе в эксплуатацию многоэтажного дома.
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Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 12:49
Цитата://акт ввода подписан полностью.//
С какой стати, в общем то, частную ситуацию, взаимоотношении бизнеса с государством - надо выносит в общественное пространство.
И раз уже вынесли- может суть проблемы, надо было рассматривать с позиции этого жителя - обладателя деревянного и пожароопасного или не деревянного и непожароопасного дома - мы же социально-ответственное государство.
Или же он засланный казачёк, или же что с него возьмёшь ???
И раз ситуация, при НЕФОРМАЛЬНОМ содействия общественной организации положительно разрешилась: - значит всё дело не в законных требовании ГАСК-а.
И возникает вопрос??- суд - уже это не Закон ???? Договорняки за спиной Закона - это новый Казахстан???
Наверное, господин строитель и ГАСК - чего то НЕДОГОВАРИВАЮТ.
С какой стати, в общем то, частную ситуацию, взаимоотношении бизнеса с государством - надо выносит в общественное пространство.
И раз уже вынесли- может суть проблемы, надо было рассматривать с позиции этого жителя - обладателя деревянного и пожароопасного или не деревянного и непожароопасного дома - мы же социально-ответственное государство.
Или же он засланный казачёк, или же что с него возьмёшь ???
И раз ситуация, при НЕФОРМАЛЬНОМ содействия общественной организации положительно разрешилась: - значит всё дело не в законных требовании ГАСК-а.
И возникает вопрос??- суд - уже это не Закон ???? Договорняки за спиной Закона - это новый Казахстан???
Наверное, господин строитель и ГАСК - чего то НЕДОГОВАРИВАЮТ.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3745
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 13:06
Я бы на месте Айткужинова, сейчас после подписания акта ввода вчинил бы многомиллионный иск, чтобы неповадно было. Опять я к своему тезису о непрофессионализму, коль существуют такие правовые коллизии, что расстояние варьируется от 6 до 8 метров, ГАСК был обязан сам обследовать дом и определить класс огнестойкости. Это же как Азбука или арифметика , дважды два четыре
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 893
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 13:39
Если противоречит снипам, то сносить здание. В следущий раз будут соблюдены все строительные нормы, никто не будет рисковать и строить с нарушениями
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6551
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 16:59
Закралась крамольная мысль, боюсь даже говорить об этом. Ну в общем мы все догадываемся,возможно строитель и проверяющий не могут договориться,ведь нельзя забывать о том что живём то мы в новом Казахстане, а нравы то старые, их никто не отменял,поэтому стороны по разному видят ситуацию...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3745
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 17:41
Цитата:
Если противоречит, то да. Но если проведены все экспертизы, а кто вообще может определить класс огнестойкости? ДЧС? Цена вопроса полметра.
arman_kst:
Если противоречит снипам, то сносить здание.
Если противоречит снипам, то сносить здание.
Если противоречит, то да. Но если проведены все экспертизы, а кто вообще может определить класс огнестойкости? ДЧС? Цена вопроса полметра.
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 19:07
Цитата:
Кто платит, тот и заказывает девочку: - вы уверены в ИСКРЕННОСТИ и ПРАВДОПОДОБИЮ этих экспертиз??
ДЧС - не может, это исполнительный орган; нужна сертифицированная лаборатория.
Цитата:
Такая же мысль, причём СРАЗУ, прекрасно зная реалии ведения казахского бизнеса, пришла мне в голову: - как это - до этого этот строитель, причём не простой а ПОЧЁТНЫЙ - и к тому же добросовестный налогоплательщик, что было особо, подчёркнуто - без проблем сдавал дома, а теперь , видите ли - НЕ МОЖЕТ ???
saba:
если проведены все экспертизы
если проведены все экспертизы
Кто платит, тот и заказывает девочку: - вы уверены в ИСКРЕННОСТИ и ПРАВДОПОДОБИЮ этих экспертиз??
ДЧС - не может, это исполнительный орган; нужна сертифицированная лаборатория.
Цитата:
сайлау курманов:
строитель и проверяющий не могут договориться,
строитель и проверяющий не могут договориться,
Такая же мысль, причём СРАЗУ, прекрасно зная реалии ведения казахского бизнеса, пришла мне в голову: - как это - до этого этот строитель, причём не простой а ПОЧЁТНЫЙ - и к тому же добросовестный налогоплательщик, что было особо, подчёркнуто - без проблем сдавал дома, а теперь , видите ли - НЕ МОЖЕТ ???
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 19:18
Цитата://по меткому определению председателя совета по защите прав предпринимателей Владимира ШАКУНА, «правильно по форме, но издевательство по существу»//
Надо думать или воспринимать, очевидно так: - все те прошедшие годы, что этот нынешний защитник предпринимателей, а в прошлом служитель Фемиды, вершил правосудие в областном суде, делая: "...по форме, но издеваясь по существу...", над теми же бедными и обездоленными предпринимателями.
Надо думать или воспринимать, очевидно так: - все те прошедшие годы, что этот нынешний защитник предпринимателей, а в прошлом служитель Фемиды, вершил правосудие в областном суде, делая: "...по форме, но издеваясь по существу...", над теми же бедными и обездоленными предпринимателями.
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