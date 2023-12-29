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≡ В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом, который был готов еще в сентябре
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48293
В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом, который был готов еще в сентябре
Отправлено: 29.12.23 - 12:49
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Предприниматель Кинжетай АЙТКУЖИНОВ считает происходящее с ним «полным произволом». Возмущался отношением к проблеме государственных служащих. Конкретно - работников управления государственного архитектурно-строительного контроля, так как речь шла о вводе в эксплуатацию многоэтажного дома.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5452
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 12:49
#1
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Цитата://акт ввода подписан полностью.//

С какой стати, в общем то, частную ситуацию, взаимоотношении бизнеса с государством - надо выносит в общественное пространство.

И раз уже вынесли- может суть проблемы, надо было рассматривать с позиции этого жителя - обладателя деревянного и пожароопасного или не деревянного и непожароопасного дома - мы же социально-ответственное государство.
Или же он засланный казачёк, или же что с него возьмёшь ???

И раз ситуация, при НЕФОРМАЛЬНОМ содействия общественной организации положительно разрешилась: - значит всё дело не в законных требовании ГАСК-а.

И возникает вопрос??- суд - уже это не Закон ???? Договорняки за спиной Закона - это новый Казахстан???

Наверное, господин строитель и ГАСК - чего то НЕДОГОВАРИВАЮТ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 13:06
#2
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Я бы на месте Айткужинова, сейчас после подписания акта ввода вчинил бы многомиллионный иск, чтобы неповадно было. Опять я к своему тезису о непрофессионализму, коль существуют такие правовые коллизии, что расстояние варьируется от 6 до 8 метров, ГАСК был обязан сам обследовать дом и определить класс огнестойкости. Это же как Азбука или арифметика , дважды два четыре
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
893
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 13:39
#3
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Если противоречит снипам, то сносить здание. В следущий раз будут соблюдены все строительные нормы, никто не будет рисковать и строить с нарушениями
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6551
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 16:59
#4
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Закралась крамольная мысль, боюсь даже говорить об этом. Ну в общем мы все догадываемся,возможно строитель и проверяющий не могут договориться,ведь нельзя забывать о том что живём то мы в новом Казахстане, а нравы то старые, их никто не отменял,поэтому стороны по разному видят ситуацию...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 17:41
#5
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Цитата:
arman_kst:
Если противоречит снипам, то сносить здание.

Если противоречит, то да. Но если проведены все экспертизы, а кто вообще может определить класс огнестойкости? ДЧС? Цена вопроса полметра.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5452
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 19:07
#6
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Цитата:
saba:
если проведены все экспертизы


Кто платит, тот и заказывает девочку: - вы уверены в ИСКРЕННОСТИ и ПРАВДОПОДОБИЮ этих экспертиз??

ДЧС - не может, это исполнительный орган; нужна сертифицированная лаборатория.

Цитата:
сайлау курманов:
строитель и проверяющий не могут договориться,


Такая же мысль, причём СРАЗУ, прекрасно зная реалии ведения казахского бизнеса, пришла мне в голову: - как это - до этого этот строитель, причём не простой а ПОЧЁТНЫЙ - и к тому же добросовестный налогоплательщик, что было особо, подчёркнуто - без проблем сдавал дома, а теперь , видите ли - НЕ МОЖЕТ ???
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5452
Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...
Отправлено: 29.12.23 - 19:18
#7
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Цитата://по меткому определению председателя совета по защите прав предпринимателей Владимира ШАКУНА, «правильно по форме, но издевательство по существу»//

Надо думать или воспринимать, очевидно так: - все те прошедшие годы, что этот нынешний защитник предпринимателей, а в прошлом служитель Фемиды, вершил правосудие в областном суде, делая: "...по форме, но издеваясь по существу...", над теми же бедными и обездоленными предпринимателями.
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