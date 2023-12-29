Re: В Костанае застройщик до конца декабря не мог сдать дом,...

Отправлено: - 12:49

Цитата://акт ввода подписан полностью.//



С какой стати, в общем то, частную ситуацию, взаимоотношении бизнеса с государством - надо выносит в общественное пространство.



И раз уже вынесли- может суть проблемы, надо было рассматривать с позиции этого жителя - обладателя деревянного и пожароопасного или не деревянного и непожароопасного дома - мы же социально-ответственное государство.

Или же он засланный казачёк, или же что с него возьмёшь ???



И раз ситуация, при НЕФОРМАЛЬНОМ содействия общественной организации положительно разрешилась: - значит всё дело не в законных требовании ГАСК-а.



И возникает вопрос??- суд - уже это не Закон ???? Договорняки за спиной Закона - это новый Казахстан???



Наверное, господин строитель и ГАСК - чего то НЕДОГОВАРИВАЮТ.