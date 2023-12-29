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≡ "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На "Сергек" и автоЦОНы пожаловалась министру цифрового развития жительница Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48293
"Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На "Сергек" и автоЦОНы пожаловалась министру цифрового развития жительница Рудного
Отправлено: 29.12.23 - 13:25
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"Очень приятно, когда государство тебя поздравляет с днем рождения через SMS, но очень неприятно приехать в автоЦОН за 500 км и узнать, что у них не работает база" - сказала Екатерина КОРЧАГИНА. А также пожаловалась, что "Сергек" сделал "водителей виноватыми априори".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5452
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 18:34
#15
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Цитата:
saba:
Напомните пожалуйста где?


Если сильно "приспичило" ( всякое бывает в жизни) , то в городе на каждом шагу: - большие ТРЦ; банки; офисы компании; больницы и поликлиники; ж/д вокзал; автовокзал; рынки; - я про это имел ввиду.
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