Отправлено: - 13:25

"Очень приятно, когда государство тебя поздравляет с днем рождения через SMS, но очень неприятно приехать в автоЦОН за 500 км и узнать, что у них не работает база" - сказала Екатерина КОРЧАГИНА. А также пожаловалась, что "Сергек" сделал "водителей виноватыми априори".