Отправлено: - 11:16

сайлау курманов:

остались ли такие добросовестные среди проверяющих.

Цитата:За четыре года моратория- чиновники сидящие на контроле - ИЗГОЛОДАЛИСЬ- и на слова премьера они положили большой ...., так что малому и микро бизнесу нужно приготовиться к самому худшему.Почему так говорю- потому что реально знаю картину на селе: - за эти четыре года непроверок, супруга ведущая торговый бизнес на селе, ПОСТОЯННО оказывала "помощь" бывшим проверяющим - то у них начальство едет, то на мероприятие нужно, то задание на что то довели, то на ремонт машины нужно и много чего такого нужно.В общем так было ДО проверок, так было ВО ВРЕМЯ непроверок, так БУДЕТ и после отмены моратория. Ничего в Казахстане не изменилось, или по Герцену - дураки и дороги.Как говориться: - хочешь мира - готовься к войне.