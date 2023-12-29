НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки бизнеса
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48292
Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки бизнеса
Отправлено: 29.12.23 - 10:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал о том, чего ждать казахстанским предпринимателям после отмены моратория на проверки бизнеса в 2024 году.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6551
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 10:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем"
когда страну рвали на части они гоняли старушек на базаре, на корячках рулеткой стометровки измеряли,остались ли такие добросовестные среди проверяющих. Если за клумбу с цветами штрафуют по полной, то что ожидать другим. Если хотят развить бизнес в стране, то касту бизнесменов следует вообще не трогать, оставить предупредительные меры, скоро закончатся ископаемые в недрах, а мелких производств совсем мало, чем люди будут заняты
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5447
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 11:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
остались ли такие добросовестные среди проверяющих.


За четыре года моратория- чиновники сидящие на контроле - ИЗГОЛОДАЛИСЬ- и на слова премьера они положили большой ...., так что малому и микро бизнесу нужно приготовиться к самому худшему.
Почему так говорю- потому что реально знаю картину на селе: - за эти четыре года непроверок, супруга ведущая торговый бизнес на селе, ПОСТОЯННО оказывала "помощь" бывшим проверяющим - то у них начальство едет, то на мероприятие нужно, то задание на что то довели, то на ремонт машины нужно и много чего такого нужно.

В общем так было ДО проверок, так было ВО ВРЕМЯ непроверок, так БУДЕТ и после отмены моратория. Ничего в Казахстане не изменилось, или по Герцену - дураки и дороги.
Как говориться: - хочешь мира - готовься к войне.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3744
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 12:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
или по Герцену - дураки и дороги.

Многим приписывают это выражение. Про Герцена слышу впервые. В современной историографии. т. е. Википедии пишут. что это Задорнов придумал и приписал Гоголю.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5447
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 13:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Многим приписывают это выражение


Очевидно - кто и где учился.
Вроде это ответ Герцена народовольцам проживающим за границей, на вопрос - что нового в России - "...мол, всё по прежнему - дураки у власти и разбитые дороги...".
Как то так, не смею утверждать обратного- всё таки среднее образование получил в провинциальной, периферийной ауыльной школе, а не в Назарбаев ИНТЕОЕКТУАЛЬНОЙ школе.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3744
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 13:12
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Назарбаев ИНТЕОЕКТУАЛЬНОЙ школе.

Ну я тоже не там. Раньше знал, что Салтыков-Щедрин, поэтому засомневался, погуглил и нате вам.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3744
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 13:15
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пьют и воруют (Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют) — крылатое выражение русского языка, приписываемое писателю М. Е. Салтыкову-Щедрину[1], а также историку Н. М. Карамзину, однако в привычном виде сформулированное лишь в 2000-м году в интервью певца Александра Розенбаума.
Вот тоже разрушение стереотипов, раньше однозначно я считал Карамзин, причём в такой формулировке" Воруют", ан нет батенька оказывается.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5447
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 16:17
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
поэтому засомневался,


Может вы и правы: - я не обращаюсь в гугл, всё пишу и вспоминаю сам- возможно и ошибся.

Почему так делаю- тренирую мозг против потенциальной деменции, всё таки на тот год - на пенсию.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3744
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 17:32
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
потенциальной деменции,

Это страшно , раньше не задумывался, лучше эвтаназия
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: simkst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS