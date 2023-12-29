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Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки бизнеса
Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки бизнеса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48292
Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки бизнеса
Отправлено: 29.12.23 - 10:58
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал о том, чего ждать казахстанским предпринимателям после отмены моратория на проверки бизнеса в 2024 году.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6551
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 10:58
Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем"
когда страну рвали на части они гоняли старушек на базаре, на корячках рулеткой стометровки измеряли,остались ли такие добросовестные среди проверяющих. Если за клумбу с цветами штрафуют по полной, то что ожидать другим. Если хотят развить бизнес в стране, то касту бизнесменов следует вообще не трогать, оставить предупредительные меры, скоро закончатся ископаемые в недрах, а мелких производств совсем мало, чем люди будут заняты
когда страну рвали на части они гоняли старушек на базаре, на корячках рулеткой стометровки измеряли,остались ли такие добросовестные среди проверяющих. Если за клумбу с цветами штрафуют по полной, то что ожидать другим. Если хотят развить бизнес в стране, то касту бизнесменов следует вообще не трогать, оставить предупредительные меры, скоро закончатся ископаемые в недрах, а мелких производств совсем мало, чем люди будут заняты
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 11:16
Цитата:
За четыре года моратория- чиновники сидящие на контроле - ИЗГОЛОДАЛИСЬ- и на слова премьера они положили большой ...., так что малому и микро бизнесу нужно приготовиться к самому худшему.
Почему так говорю- потому что реально знаю картину на селе: - за эти четыре года непроверок, супруга ведущая торговый бизнес на селе, ПОСТОЯННО оказывала "помощь" бывшим проверяющим - то у них начальство едет, то на мероприятие нужно, то задание на что то довели, то на ремонт машины нужно и много чего такого нужно.
В общем так было ДО проверок, так было ВО ВРЕМЯ непроверок, так БУДЕТ и после отмены моратория. Ничего в Казахстане не изменилось, или по Герцену - дураки и дороги.
Как говориться: - хочешь мира - готовься к войне.
сайлау курманов:
остались ли такие добросовестные среди проверяющих.
остались ли такие добросовестные среди проверяющих.
За четыре года моратория- чиновники сидящие на контроле - ИЗГОЛОДАЛИСЬ- и на слова премьера они положили большой ...., так что малому и микро бизнесу нужно приготовиться к самому худшему.
Почему так говорю- потому что реально знаю картину на селе: - за эти четыре года непроверок, супруга ведущая торговый бизнес на селе, ПОСТОЯННО оказывала "помощь" бывшим проверяющим - то у них начальство едет, то на мероприятие нужно, то задание на что то довели, то на ремонт машины нужно и много чего такого нужно.
В общем так было ДО проверок, так было ВО ВРЕМЯ непроверок, так БУДЕТ и после отмены моратория. Ничего в Казахстане не изменилось, или по Герцену - дураки и дороги.
Как говориться: - хочешь мира - готовься к войне.
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 12:58
Цитата:
Многим приписывают это выражение. Про Герцена слышу впервые. В современной историографии. т. е. Википедии пишут. что это Задорнов придумал и приписал Гоголю.
ACROS:
или по Герцену - дураки и дороги.
или по Герцену - дураки и дороги.
Многим приписывают это выражение. Про Герцена слышу впервые. В современной историографии. т. е. Википедии пишут. что это Задорнов придумал и приписал Гоголю.
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 13:09
Цитата:
Очевидно - кто и где учился.
Вроде это ответ Герцена народовольцам проживающим за границей, на вопрос - что нового в России - "...мол, всё по прежнему - дураки у власти и разбитые дороги...".
Как то так, не смею утверждать обратного- всё таки среднее образование получил в провинциальной, периферийной ауыльной школе, а не в Назарбаев ИНТЕОЕКТУАЛЬНОЙ школе.
saba:
Многим приписывают это выражение
Многим приписывают это выражение
Очевидно - кто и где учился.
Вроде это ответ Герцена народовольцам проживающим за границей, на вопрос - что нового в России - "...мол, всё по прежнему - дураки у власти и разбитые дороги...".
Как то так, не смею утверждать обратного- всё таки среднее образование получил в провинциальной, периферийной ауыльной школе, а не в Назарбаев ИНТЕОЕКТУАЛЬНОЙ школе.
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 13:12
Цитата:
Ну я тоже не там. Раньше знал, что Салтыков-Щедрин, поэтому засомневался, погуглил и нате вам.
ACROS:
Назарбаев ИНТЕОЕКТУАЛЬНОЙ школе.
Назарбаев ИНТЕОЕКТУАЛЬНОЙ школе.
Ну я тоже не там. Раньше знал, что Салтыков-Щедрин, поэтому засомневался, погуглил и нате вам.
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 13:15
Пьют и воруют (Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют) — крылатое выражение русского языка, приписываемое писателю М. Е. Салтыкову-Щедрину[1], а также историку Н. М. Карамзину, однако в привычном виде сформулированное лишь в 2000-м году в интервью певца Александра Розенбаума.
Вот тоже разрушение стереотипов, раньше однозначно я считал Карамзин, причём в такой формулировке" Воруют", ан нет батенька оказывается.
Вот тоже разрушение стереотипов, раньше однозначно я считал Карамзин, причём в такой формулировке" Воруют", ан нет батенька оказывается.
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 16:17
Цитата:
Может вы и правы: - я не обращаюсь в гугл, всё пишу и вспоминаю сам- возможно и ошибся.
Почему так делаю- тренирую мозг против потенциальной деменции, всё таки на тот год - на пенсию.
saba:
поэтому засомневался,
поэтому засомневался,
Может вы и правы: - я не обращаюсь в гугл, всё пишу и вспоминаю сам- возможно и ошибся.
Почему так делаю- тренирую мозг против потенциальной деменции, всё таки на тот год - на пенсию.
Re: Премьер-министр высказался об отмене моратория на проверки...
Отправлено: 29.12.23 - 17:32
Цитата:
Это страшно , раньше не задумывался, лучше эвтаназия
ACROS:
потенциальной деменции,
потенциальной деменции,
Это страшно , раньше не задумывался, лучше эвтаназия
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