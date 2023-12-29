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≡ Часы стоимость 3 млн тенге и 3 млн рублей наличными украл из "Лексуса" мужчина в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48292
Часы стоимость 3 млн тенге и 3 млн рублей наличными украл из "Лексуса" мужчина в Костанае
Отправлено: 29.12.23 - 16:10
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В похищении брендовых часов и денег подозревается 40-летний житель Костанайского района. Сейчас он находится под стражей. За кражу в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5447
Re: Часы стоимость 3 млн тенге и 3 млн рублей наличными украл из...
Отправлено: 29.12.23 - 16:10
#1
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Цитата://ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.//

За кражу в 18 000 000 тенге ему светит до 10 лет; Боранбаеву и Сатыбалды за те же действия дали по 6-7 лет.
Где справедливсть ???
Или персонаж - Антибиотик- в очередной раз- ПРАВ.

Кстати у бывшего шефа полиции области- любителя конных скачек, которого тоже обокрали в родном особняке, тоже украли брендовые часы, причём якобы коллекционные, и оценивали их вначале в миллионы тенге, потом почему то оказались китайской подделкой.
Может и тут назначенный государством адвокат , отправит их на экспертизу ???
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3211
Часы стоимость 3 млн тенге и 3 млн рублей наличными украл из "Лексуса" мужчина в Костанае
Отправлено: 29.12.23 - 17:43
#2
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