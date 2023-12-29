Отправлено: - 15:57

сайлау курманов:

прилетает привет ввиде дрона

Пусть служат- ничего с ними не случиться, даже если пару раз "деды" их побьют- им только на пользу.Зачем бегать и прятаться- повестки все получили- приди и пройди мед.комиссию- если есть мед.отклонения- тебя не возьмут. Никаких причин не вижу--что бы НЕ СЛУЖИТЬ.Цитата:Мы ни с кем не воюем. Наши военкоматовцы могут спать спокойно