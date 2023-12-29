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≡ Охота на призывников или похищение людей?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48292
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 29.12.23 - 11:10
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Добрый день! Стал очевидцем странной картины, когда в центре города в потемках утаскивают молодых людей в микроавтобус. Последовал за микроавтобусом, который привел к областному военкомату.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6551
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 29.12.23 - 11:10
#1
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Есть такой блогер Зубарев Рома, живёт в Бельгии,но следит за украинскими событиями и на тиктоке регулярно делает выбросы разного характера. Так вчера он рассказывал как идёт срочный призыв (если это слово здесь применима). Родители призывников выясняют где проживают члены тцк (военкоматы) и помечают крестиком,координаты впоследствии передаются на российскую сторону откуда незамедлительно прилетает привет ввиде дрона со взрывчаткой
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21308
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 29.12.23 - 13:30
#2
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111, где будешь прятать свое самое дорогое от военкоматчиков? В Канаде? Тут срочников нету, армия контрактная ;-) :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5447
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 29.12.23 - 15:57
#3
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Пусть служат- ничего с ними не случиться, даже если пару раз "деды" их побьют- им только на пользу.
Зачем бегать и прятаться- повестки все получили- приди и пройди мед.комиссию- если есть мед.отклонения- тебя не возьмут. Никаких причин не вижу--что бы НЕ СЛУЖИТЬ.

Цитата:
сайлау курманов:
прилетает привет ввиде дрона


Мы ни с кем не воюем. Наши военкоматовцы могут спать спокойно
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