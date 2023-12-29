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≡ Упала в котлован - Почему родственники погибшей жительницы села Майское просят оправдать подсудимого?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48292
Упала в котлован - Почему родственники погибшей жительницы села Майское просят оправдать подсудимого?
Отправлено: 29.12.23 - 15:45
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В суд поступило дело 60-летнего прораба ТОО "АиФ" Жанибека САРСЕМБАЕВА. Его обвиняют в нарушении правил безопасности ведения строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Родственники погибшей просят возбудить новое дело.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5447
Re: Упала в котлован - Почему родственники погибшей жительницы...
Отправлено: 29.12.23 - 15:45
#1
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Причина может в другом:- в финансовых возможностях простого прораба сидящего на окладе и директора ТОО с многомиллионными контрактами.
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* Oleg1980
(Пользователи)
Регистрация:
12.12.20
Сообщений:
7
Упала в котлован - Почему родственники погибшей жительницы села Майское просят оправдать подсудимого?
Отправлено: 29.12.23 - 17:23
#2
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