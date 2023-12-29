Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...

Отправлено: - 13:25

Прекрасный у нас аким области. Давайте штрафовать за всё и бюджет наполнится. Напомню Ли Куан Ю во всём мире считается автократом, в Сингапуре если ты едешь с работы и не подобрал попутчика это тоже штраф. Даже если попутчика не встретилось! Справедливости ради нужно сказать, Сингапур это город-государство, поэтому в любых направлениях попутчики тебе обеспечены.

Кто нибудь проанализировал после введения наших драконовских штрафов за ПДД, насколько у нас меньше аварийность по сравнению с Россией, где штрафы существенно меньше.