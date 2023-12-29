Отправлено: - 13:33

111:

Ну а то меня многие патриоты недолюбливают, что не очень освещаю Героев России..

Цитата:Давай, для объективности, расскажи лучше, сколько таких душегубов ушло на СВО и не вернулось? Просто любопытно.