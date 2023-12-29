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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21308
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 00:16
#14716
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Цитата:
saba:
Про Ваш мифический Туран ничего не знаю!

Вот, правильно, надо чтобы все туранофилы теперь так отвечали :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21308
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 00:19
#14717
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Цитата:
saba:
За рубежом лучше знают, что у нас творится.

А вы как думали :lol: заграница бдит :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 01:45
#14718
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Цитата:
Эл-починно: Значит терпил страна растит?

вот то же самое хотел сказать своим согражданам.
но я их понимаю! в большинстве своем это выходцы из страны советов. и там их приучили тому что жить в гуане это нормально. по этой причине они сейчас так яростно защищают тех бракоделов и брак, за который они, в том числе, отдали деньги. не важно какие - 400К или 140К.
новое - должно быть качественным. б/у может быть каким угодно.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 08:10
#14719
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Цитата:
Сыкымы:
А как лично Вы относитесь к Шухевичу и Бандере?

Так же как и к любимому философу Путина Ильину плохо. Каковы бы ни были их взгляды, они запятнали себя сотрудничеством с фашистской Германией. Теперь ответьте Вы. Насколько внутренняя и внешняя политика украинского правительства соответствует идеалам Бандеры и Шухевича? Как быть с тем. что русскоязычные Харьков, Николаев ,Одесса ит.д, русскоязычные области Украины всё таки за Украину, а не встретили с цветами "освободителей" из России? Забыли ещё про 9 лет Донбасса прибавить.
Кстати по сведениям японской газеты "Никкей" Путин сказал товарищу Си, что война будет длиться 5 лет,наверное через 5 лет всё таки сдаст полномочия более миролюбивому президенту
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:30
#14720
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Ну и Герои России.
Куда же без них.
Цыренжапов Доржи!
Опять расчленил тело.
Только в 20м году это была на кусочки изрубленная 18ти летняя девушка, потому наверно Путин его помиловал.
Сейчас по старше, 22года..
Слава Героям!




Ну а то меня многие патриоты недолюбливают, что не очень освещаю Героев России..
Вот, пожалуйста.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21308
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:33
#14721
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Цитата:
111:
Ну а то меня многие патриоты недолюбливают, что не очень освещаю Героев России..

Давай, для объективности, расскажи лучше, сколько таких душегубов ушло на СВО и не вернулось? Просто любопытно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:34
#14722
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Замученная и расчлененная девушка.




Наверно не стоит того, чтобы за нее кто то получил по заслугам.
Вот такие вот герои сегодня, которых возвеличивают наши патриоты и я ради них..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:39
#14723
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Цитата:
maxsaf:
Давай, для объективности, расскажи лучше, сколько таких душегубов ушло на СВО и не вернулось?

Какие душегубы?
Не знаю сколько, но по закону мобилизации, контрактники и другие, уходя на СВО не имеют права вернуться, только тяжелое ранение или смерть.
"Душегубы" же, возвращаются через пол года домой.
И да, потому процент выживания у них большой, потому что только пол года надо воевать.
Хотя на поле боя у штурмовиков все одинаково, что те, что те погибают пачками.
Но тут у сидельцев козырь - Путин помиловал.
Причем сразу, когда только подписываешь контракт.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21308
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:41
#14724
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Цитата:
111:
И да, потому процент выживания у них большой, потому что только пол года надо воевать.

Какой конкретно процент?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21308
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:42
#14725
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Цитата:
111:
Не знаю сколько

Пока не узнаешь - не возвращайся :lol:
Все ради обьективности ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:46
#14726
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Цитата:
maxsaf:
Какой конкретно процент?

Практически все они живы, по сравнению с подписавшими контракт обычными солдатами, которых 300 тысяч по моему погибло.
Вагнеровцев 20 тысяч по моему.
Ну это приблизительно, официально погибло на СВО всего вроде 5 тысяч.
Контрактников.

[Исправлено: 111, 29.12.2023 - 13:46]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:47
#14727
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Цитата:
maxsaf:
Вот, правильно, надо

Кстати какой из названных мной Туранов Вы имели в виду?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21308
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:49
#14728
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Цитата:
saba:
Кстати какой из названных мной Туранов Вы имели в виду?

Ой, давайте не будем - вы всё прекрасно поняли, какой Туран я имел ввиду.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:50
#14729
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Цитата:
Гога:
В честные выборы

Смотрел интервью Шульман Варламову, интервью было снято до регистрации, она сказала , что Дунцову не допустят никак, уроки Беларуси учтены
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21308
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:50
#14730
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Цитата:
111:
Практически все они живы

Это официально или неофициально?
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