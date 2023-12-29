вот то же самое хотел сказать своим согражданам. но я их понимаю! в большинстве своем это выходцы из страны советов. и там их приучили тому что жить в гуане это нормально. по этой причине они сейчас так яростно защищают тех бракоделов и брак, за который они, в том числе, отдали деньги. не важно какие - 400К или 140К. новое - должно быть качественным. б/у может быть каким угодно.
Сыкымы: А как лично Вы относитесь к Шухевичу и Бандере?
Так же как и к любимому философу Путина Ильину плохо. Каковы бы ни были их взгляды, они запятнали себя сотрудничеством с фашистской Германией. Теперь ответьте Вы. Насколько внутренняя и внешняя политика украинского правительства соответствует идеалам Бандеры и Шухевича? Как быть с тем. что русскоязычные Харьков, Николаев ,Одесса ит.д, русскоязычные области Украины всё таки за Украину, а не встретили с цветами "освободителей" из России? Забыли ещё про 9 лет Донбасса прибавить. Кстати по сведениям японской газеты "Никкей" Путин сказал товарищу Си, что война будет длиться 5 лет,наверное через 5 лет всё таки сдаст полномочия более миролюбивому президенту
Ну и Герои России. Куда же без них. Цыренжапов Доржи! Опять расчленил тело. Только в 20м году это была на кусочки изрубленная 18ти летняя девушка, потому наверно Путин его помиловал. Сейчас по старше, 22года.. Слава Героям!
maxsaf: Давай, для объективности, расскажи лучше, сколько таких душегубов ушло на СВО и не вернулось?
Какие душегубы? Не знаю сколько, но по закону мобилизации, контрактники и другие, уходя на СВО не имеют права вернуться, только тяжелое ранение или смерть. "Душегубы" же, возвращаются через пол года домой. И да, потому процент выживания у них большой, потому что только пол года надо воевать. Хотя на поле боя у штурмовиков все одинаково, что те, что те погибают пачками. Но тут у сидельцев козырь - Путин помиловал. Причем сразу, когда только подписываешь контракт.
Практически все они живы, по сравнению с подписавшими контракт обычными солдатами, которых 300 тысяч по моему погибло. Вагнеровцев 20 тысяч по моему. Ну это приблизительно, официально погибло на СВО всего вроде 5 тысяч. Контрактников.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать