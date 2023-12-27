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«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48287
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 14:49
- Мы понимаем, что в дальнейшем такой результат ждет и другие квартиры, - говорит Руслан Конакбаев.- Ведь сейчас уже во всех квартирах есть дефекты - у кого-то серьезные, у кого-то средние. Но не замечать эти проблемы просто невозможно.
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р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 761
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 20:30
Цитата:
.....внимательно читаем первые строки статьи,квартиры арендные государственные не покупные,до новонго года ещё порядком Добринцофф ...
Добринцофф:Пожалейте лучше наивных людей которые всерьёз считают что купив жильё за 30% от его рыночной стоимости,там будет всё идеально.
Государственные арендные квартиры получили горожане из социально уязвимых категорий населения: многодетные матери, инвалиды, сироты. Ключи им вручал аким Костаная Марат Жундубае.
Добринцофф:
Государственные арендные квартиры получили горожане из социально уязвимых категорий населения: многодетные матери, инвалиды, сироты. Ключи им вручал аким Костаная Марат Жундубае.
Добринцофф:
.....внимательно читаем первые строки статьи,квартиры арендные государственные не покупные,до новонго года ещё порядком Добринцофф ...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9237
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 28.12.23 - 20:51
Цитата:
---Сомнительное сравнение
saba:
Радиола(кто помнит такую) всегда была хуже по качеству, чем отдельно приёмник и отдельно проигрыватель.
Радиола(кто помнит такую) всегда была хуже по качеству, чем отдельно приёмник и отдельно проигрыватель.
---Сомнительное сравнение
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 29.12.23 - 01:04
Цитата:
Смотря, что подразумевать под понятием некачественный товар,например понятно что мясные продукты которые пропали нельзя продавать,а вот например яблоки хорошие не гнилые,но не много нетоварного вида,конечно же продаю,люди берут с удовольствием.
Виноград на 50% дешевле только из за того, что он осыпался с грозди,бананы на 50%дешевле потому что они поспели и на них появляются маленькие чёрные точки,либо наооборот сверху кожура у них зелённая ,но внутри они спелые и вкусные,всё это продаётся и всегда на такой товар есть покупатель.
Цитата:
Я же писал что инвалидов это не касается и перестаньте пожалуйста везде пример с автомобилями втыкать,мы тут про жильё вообще-то говорим.
Цитата:
дарёному коню в зубы не смотрят,не нравиться отдай свою очередь другому,в стране уйма народу которым вообще никто и никак не помогает,выживают сами,не забывайте что мы живём в Казахстане,а не в благополучной Германии,хотя и там мои друзья взяли ипотеку купили дом и пашут что бы рассчитаться и никто им бесплатно ничего не давал.
Эл-починно:
Или Вы продаёте некачественный товар, но дешевле на 30 % и его покупают
Или Вы продаёте некачественный товар, но дешевле на 30 % и его покупают
Смотря, что подразумевать под понятием некачественный товар,например понятно что мясные продукты которые пропали нельзя продавать,а вот например яблоки хорошие не гнилые,но не много нетоварного вида,конечно же продаю,люди берут с удовольствием.
Виноград на 50% дешевле только из за того, что он осыпался с грозди,бананы на 50%дешевле потому что они поспели и на них появляются маленькие чёрные точки,либо наооборот сверху кожура у них зелённая ,но внутри они спелые и вкусные,всё это продаётся и всегда на такой товар есть покупатель.
Цитата:
Эл-починно:
А если инвалиду машину по госпрограмме подгонят
А если инвалиду машину по госпрограмме подгонят
Я же писал что инвалидов это не касается и перестаньте пожалуйста везде пример с автомобилями втыкать,мы тут про жильё вообще-то говорим.
Цитата:
Эл-починно:
ведь по вашей логике, дали на халяву - не жалуйся.
ведь по вашей логике, дали на халяву - не жалуйся.
дарёному коню в зубы не смотрят,не нравиться отдай свою очередь другому,в стране уйма народу которым вообще никто и никак не помогает,выживают сами,не забывайте что мы живём в Казахстане,а не в благополучной Германии,хотя и там мои друзья взяли ипотеку купили дом и пашут что бы рассчитаться и никто им бесплатно ничего не давал.
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 29.12.23 - 01:17
Цитата:
Ну я тут тоже так постепенно к этому и подвожу.
Цитата:
А что если бы им некачественно дом построили? Стоимость дома примерно одинакова практически везде. Зависит от конфигурации, строй материалов, проекта и ещё нескольких вещей. Вот стоимость квадратного метра в целом, зависит от месторасположения, региона и некоторых других факторов. Я к чему, то что государство построило дом для малообеспеченных, то тут землю муниципальную считать не нужно, А строительство дома, что муниципального, что коммерческого, стоить должно одинаково. С дифференцией на проект, используемые материалы и различные плюшки. Соответственно и качество, должно быть одинаковым. Но если вы довольны покупать то, что есть и радоваться этому, я тут не причём и Германия тоже. Радуйтесь дальше. Хотя вы сами всё делаете, что тоже хорошо, вот только не у всех есть такая возможность.
Добринцофф:
тут про жильё вообще-то говорим.
тут про жильё вообще-то говорим.
Ну я тут тоже так постепенно к этому и подвожу.
Цитата:
Добринцофф:
что мы живём в Казахстане,а не в благополучной Германии,хотя и там мои друзья взяли ипотеку купили дом и пашут что бы рассчитаться и никто им бесплатно ничего не давал.
что мы живём в Казахстане,а не в благополучной Германии,хотя и там мои друзья взяли ипотеку купили дом и пашут что бы рассчитаться и никто им бесплатно ничего не давал.
А что если бы им некачественно дом построили? Стоимость дома примерно одинакова практически везде. Зависит от конфигурации, строй материалов, проекта и ещё нескольких вещей. Вот стоимость квадратного метра в целом, зависит от месторасположения, региона и некоторых других факторов. Я к чему, то что государство построило дом для малообеспеченных, то тут землю муниципальную считать не нужно, А строительство дома, что муниципального, что коммерческого, стоить должно одинаково. С дифференцией на проект, используемые материалы и различные плюшки. Соответственно и качество, должно быть одинаковым. Но если вы довольны покупать то, что есть и радоваться этому, я тут не причём и Германия тоже. Радуйтесь дальше. Хотя вы сами всё делаете, что тоже хорошо, вот только не у всех есть такая возможность.
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 29.12.23 - 01:24
Цитата:
В благополучной Германии, также есть слои населения нуждающиеся в помощи. На эти цели выделяется социальное жильё. В котором может и не так комфортно. но всё, что установлено работает и функционирует. Чего я и людям Казахстана желаю. За сим откланиваюсь.
ПС - Про даренного коня, инвалидам и сиротам расскажите. В социальном государстве, все в ответе за каждого.
Добринцофф:
мы живём в Казахстане,а не в благополучной Германии,
мы живём в Казахстане,а не в благополучной Германии,
В благополучной Германии, также есть слои населения нуждающиеся в помощи. На эти цели выделяется социальное жильё. В котором может и не так комфортно. но всё, что установлено работает и функционирует. Чего я и людям Казахстана желаю. За сим откланиваюсь.
ПС - Про даренного коня, инвалидам и сиротам расскажите. В социальном государстве, все в ответе за каждого.
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 29.12.23 - 10:23
Цитата:
Как можно одинаково построить когда тебе на соц.жильё выделяют по 140тыс\м2,а надо как минимум 300тыс\м2.?
Цитата:
Вот эту дифференцию в виде недоделок и некачественных материалов в соц.жилье иы и наблюдаем.Цитата:
Качественный товар всегда стоит дороже,никак не может не может быть качество одинаковым при цене которая в 3 раза дешевле рыночной.
Начните даже с рабочей силы,профессиональный строитель никогда не пойдёт работать за эти копейки которые платят на соц.жилье,а вот отсюда будет и качество.
Я когда свой дом капитально ремонтировал начиная с фундамента и заканчивая крышей,то мне то жже предложили два варианта подешевле и подороже,причём одна и таже бригада,то есть они могут сделать качественно но дорого и тяп лям но быстро и дешёво.
Вот когда строят соц.жильё то при том бюджете которое выделят государство всегда будет тяп-ляп.
Эл-починно:
А строительство дома, что муниципального, что коммерческого, стоить должно одинаково.
А строительство дома, что муниципального, что коммерческого, стоить должно одинаково.
Как можно одинаково построить когда тебе на соц.жильё выделяют по 140тыс\м2,а надо как минимум 300тыс\м2.?
Цитата:
Эл-починно:
А строительство дома, что муниципального, что коммерческого, стоить должно одинаково. С дифференцией на проект, используемые материалы и различные плюшки.
А строительство дома, что муниципального, что коммерческого, стоить должно одинаково. С дифференцией на проект, используемые материалы и различные плюшки.
Вот эту дифференцию в виде недоделок и некачественных материалов в соц.жилье иы и наблюдаем.Цитата:
Эл-починно:
Соответственно и качество, должно быть одинаковым.
Соответственно и качество, должно быть одинаковым.
Качественный товар всегда стоит дороже,никак не может не может быть качество одинаковым при цене которая в 3 раза дешевле рыночной.
Начните даже с рабочей силы,профессиональный строитель никогда не пойдёт работать за эти копейки которые платят на соц.жилье,а вот отсюда будет и качество.
Я когда свой дом капитально ремонтировал начиная с фундамента и заканчивая крышей,то мне то жже предложили два варианта подешевле и подороже,причём одна и таже бригада,то есть они могут сделать качественно но дорого и тяп лям но быстро и дешёво.
Вот когда строят соц.жильё то при том бюджете которое выделят государство всегда будет тяп-ляп.
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