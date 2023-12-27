Отправлено: - 01:04

Эл-починно:

Или Вы продаёте некачественный товар, но дешевле на 30 % и его покупают

Эл-починно:

А если инвалиду машину по госпрограмме подгонят

Эл-починно:

ведь по вашей логике, дали на халяву - не жалуйся.

Цитата:Смотря, что подразумевать под понятием некачественный товар,например понятно что мясные продукты которые пропали нельзя продавать,а вот например яблоки хорошие не гнилые,но не много нетоварного вида,конечно же продаю,люди берут с удовольствием.Виноград на 50% дешевле только из за того, что он осыпался с грозди,бананы на 50%дешевле потому что они поспели и на них появляются маленькие чёрные точки,либо наооборот сверху кожура у них зелённая ,но внутри они спелые и вкусные,всё это продаётся и всегда на такой товар есть покупатель.Цитата:Я же писал что инвалидов это не касается и перестаньте пожалуйста везде пример с автомобилями втыкать,мы тут про жильё вообще-то говорим.Цитата:дарёному коню в зубы не смотрят,не нравиться отдай свою очередь другому,в стране уйма народу которым вообще никто и никак не помогает,выживают сами,не забывайте что мы живём в Казахстане,а не в благополучной Германии,хотя и там мои друзья взяли ипотеку купили дом и пашут что бы рассчитаться и никто им бесплатно ничего не давал.