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≡ У меня на тебя есть особые планы - Спустя 14 лет в Рудном вновь затеяли грандиозную стройку. Чего ждать горожанам?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48287
У меня на тебя есть особые планы - Спустя 14 лет в Рудном вновь затеяли грандиозную стройку. Чего ждать горожанам?
Отправлено: 29.12.23 - 09:27
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Застраивать собираются участок в центральной части города, но большого возмущения со стороны горожан пока нет. Дело в том, что новые здания планируют возвести на пустыре. Предыдущий проект разработали еще в 2009 году, реализовать его не смогли. Новый, скорее всего, будет воплощен в реальность. Хотя вопросы к нему есть.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6549
Re: У меня на тебя есть особые планы - Спустя 14 лет в Рудном...
Отправлено: 29.12.23 - 09:27
#1
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Какой-то строительный бум,все пустыри в городе забиты,простые и спортивные школы, гостиницы и развлекательные центры. Даже заброшенки восстанавливают. Очень любопытно,откуда деньги взялись,столько лет ничего не было, а сейчас все возбудились,пенсионеры и обычные граждане...
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