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Застраивать собираются участок в центральной части города, но большого возмущения со стороны горожан пока нет. Дело в том, что новые здания планируют возвести на пустыре. Предыдущий проект разработали еще в 2009 году, реализовать его не смогли. Новый, скорее всего, будет воплощен в реальность. Хотя вопросы к нему есть.