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Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48287
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:24
Ответ прозвучал на общественных слушаниях, темой которых была разработка корректировки генерального плана Северо-Западного микрорайона Костаная. Заказчиком проекта является ТОО "RICH ГРУПП-2022".
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Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 11:49
Цитата:
вы вроде человек с большим жизненным опытом. Там такие же люди как и везде и ни один из человеческих пороков им не чужд
ACROS:
уда идут, я так думаю, истинно и свято верующие- в противном случае
уда идут, я так думаю, истинно и свято верующие- в противном случае
вы вроде человек с большим жизненным опытом. Там такие же люди как и везде и ни один из человеческих пороков им не чужд
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 11:55
Цитата:
Согласен, но лишний раз это подчеркнуть и ОПУСТИТЬ их на землю, особенно после их нравоучительных проповедей во время аса, я никогда не упускаю.
юля елиссева:
им не чужд
им не чужд
Согласен, но лишний раз это подчеркнуть и ОПУСТИТЬ их на землю, особенно после их нравоучительных проповедей во время аса, я никогда не упускаю.
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 12:08
Цитата:
я тоже люблю троллить жрецов любых конфессий. Прочитанные в свое время Эпос о Гильгамеше, Тора Библия, Коран, Авеста, Веды, сборники совеских атеистических чтений,не считая уже про мифы греков, славян, скандинавов, позволяют всесторонне грузить и попов и мулл и проведников иегова.
ACROS:
и ОПУСТИТЬ их на землю, о
и ОПУСТИТЬ их на землю, о
я тоже люблю троллить жрецов любых конфессий. Прочитанные в свое время Эпос о Гильгамеше, Тора Библия, Коран, Авеста, Веды, сборники совеских атеистических чтений,не считая уже про мифы греков, славян, скандинавов, позволяют всесторонне грузить и попов и мулл и проведников иегова.
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 12:39
Цитата:
Пожертвования лучше нести на строительство датацентров - там хоть фотки после смерти сохраняются.
ACROS:
Добровольные пожертвования-зекет- никто не отменял
Добровольные пожертвования-зекет- никто не отменял
Пожертвования лучше нести на строительство датацентров - там хоть фотки после смерти сохраняются.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14550
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 13:06
Цитата:
а какой смысл?
тебе доставляет наслаждение троллить людей выставляя себя якобы умнее?
религия это обычный клуб по интересам
они вот в аллаха верят у них это хобби
ты к примеру обожаешь гарри поттера или человека паука
некоторые так их любят что фигурки с ними покупают(атрибуты и иконы), костюмы (святые одеяния) и ходят на собрания таких же фанатов (община-джамаат) где повторяют цитаты из фильма(молитва) и смотрят все вместе в 100500 раз сериал (обряд)
так и верующие
ну это их жизнь их интересы
пока они нелезут со своими интересами навязывая их в чем смысл вообще на них внимание обращать?
[Исправлено: abaika95, 27.12.2023 - 13:07]
юля елиссева:
я тоже люблю троллить жрецов любых конфессий. Прочитанные в свое время Эпос о Гильгамеше, Тора Библия, Коран, Авеста, Веды, сборники совеских атеистических чтений,не считая уже про мифы греков, славян, скандинавов, позволяют всесторонне грузить и попов и мулл и проведников иегова.
я тоже люблю троллить жрецов любых конфессий. Прочитанные в свое время Эпос о Гильгамеше, Тора Библия, Коран, Авеста, Веды, сборники совеских атеистических чтений,не считая уже про мифы греков, славян, скандинавов, позволяют всесторонне грузить и попов и мулл и проведников иегова.
а какой смысл?
тебе доставляет наслаждение троллить людей выставляя себя якобы умнее?
религия это обычный клуб по интересам
они вот в аллаха верят у них это хобби
ты к примеру обожаешь гарри поттера или человека паука
некоторые так их любят что фигурки с ними покупают(атрибуты и иконы), костюмы (святые одеяния) и ходят на собрания таких же фанатов (община-джамаат) где повторяют цитаты из фильма(молитва) и смотрят все вместе в 100500 раз сериал (обряд)
так и верующие
ну это их жизнь их интересы
пока они нелезут со своими интересами навязывая их в чем смысл вообще на них внимание обращать?
[Исправлено: abaika95, 27.12.2023 - 13:07]
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 13:35
Цитата:
В этом то и дело - лезут, ещё как лезут. Правила свои устанавливают... Молитвы перед едой на корпоративе, намаз в офисе, хиджабы в школе, и тому подобное - это уже за рамками клуба по интересу.
[Исправлено: maxsaf, 27.12.2023 - 13:37]
abaika95:
пока они нелезут со своими интересами навязывая их в чем смысл вообще на них внимание обращать?
пока они нелезут со своими интересами навязывая их в чем смысл вообще на них внимание обращать?
В этом то и дело - лезут, ещё как лезут. Правила свои устанавливают... Молитвы перед едой на корпоративе, намаз в офисе, хиджабы в школе, и тому подобное - это уже за рамками клуба по интересу.
[Исправлено: maxsaf, 27.12.2023 - 13:37]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14550
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 18:18
Цитата:
ну это у вас в канаде так
дебилы толерантные сидят у власти которые термин толерантность вместо-осимилирования понимают как закрыть глаза на чужих и разрешить им навязывать свои права
у нас хиджаб в школе под официальным запретом-нефиг в светское учреждение тащить свои хобби
намаз в офисе не запрет но и мест специальных для этого не делают-иди в мечеть
молитвы на корпоративах только в каких то очень южанских организациях где корпоратив проводят без алкоголя и все халяль
если не нравится лучше не ходить на такие мероприятия -меня если приглашают я не хожу-смысла нет
в обычных организациях никогда не видел чтобы на корпорате где стоит алкоголь кто то пошел молитвы еще читать)
впрочем тема с молитвой дискуссионная
всегда смешили моменты из американских фильмов где человека приглашают на семейный ужин и просят прочитать молитву за столом-а человек к примеру еврей, оно ему надо? он может отказать? нет потому-что США самая религиозная западная страна где пастыри открыто по телику выступают на обычных каналах а клясться на библии у чиновников это обычная практика
maxsaf:
В этом то и дело - лезут, ещё как лезут. Правила свои устанавливают... Молитвы перед едой на корпоративе, намаз в офисе, хиджабы в школе, и тому подобное - это уже за рамками клуба по интересу.
В этом то и дело - лезут, ещё как лезут. Правила свои устанавливают... Молитвы перед едой на корпоративе, намаз в офисе, хиджабы в школе, и тому подобное - это уже за рамками клуба по интересу.
ну это у вас в канаде так
дебилы толерантные сидят у власти которые термин толерантность вместо-осимилирования понимают как закрыть глаза на чужих и разрешить им навязывать свои права
у нас хиджаб в школе под официальным запретом-нефиг в светское учреждение тащить свои хобби
намаз в офисе не запрет но и мест специальных для этого не делают-иди в мечеть
молитвы на корпоративах только в каких то очень южанских организациях где корпоратив проводят без алкоголя и все халяль
если не нравится лучше не ходить на такие мероприятия -меня если приглашают я не хожу-смысла нет
в обычных организациях никогда не видел чтобы на корпорате где стоит алкоголь кто то пошел молитвы еще читать)
впрочем тема с молитвой дискуссионная
всегда смешили моменты из американских фильмов где человека приглашают на семейный ужин и просят прочитать молитву за столом-а человек к примеру еврей, оно ему надо? он может отказать? нет потому-что США самая религиозная западная страна где пастыри открыто по телику выступают на обычных каналах а клясться на библии у чиновников это обычная практика
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 761
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 19:26
....я не против за строительство ещё одной мечети это всегда здорово появление мечети или храма,сегодня и так люди отдалены от небесных сил да и пожилым людям живущих рядом хорошое подспорье.....да и здесь всякие идувидумы господа разными непристойными полотнами садомскими размахивают что не позволителбно для нашей страны и выкарчёвывать будем эту заразу.
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 20:00
Цитата:
Нет, это как раз таки у вас. Тему про хиджабы в школах у вас в СМИ неоднократно обсуждали, у нас я такого не припомню.
abaika95:
ну это у вас в канаде так
ну это у вас в канаде так
Нет, это как раз таки у вас. Тему про хиджабы в школах у вас в СМИ неоднократно обсуждали, у нас я такого не припомню.
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 20:07
Цитата:
А кто в школе мешал физику учить? Гравитация, электромагнетизм, сильное и слабое ядерные взаимодействия - известные "небесные" силы, пожалуйста, изучайте, и многое вам откроется.
родом из Шанхая2022:
сегодня и так люди отдалены от небесных сил
сегодня и так люди отдалены от небесных сил
А кто в школе мешал физику учить? Гравитация, электромагнетизм, сильное и слабое ядерные взаимодействия - известные "небесные" силы, пожалуйста, изучайте, и многое вам откроется.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14550
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 28.12.23 - 00:16
Цитата:
правильно не припомнишь потому что у вас разрешено даже в никабах приходить и ходить по улицам
а у нас запрещено
платки запрещены
религиозные атрибуты в светских учреждениях запрещены
бороды ваххабитские запрещены чиновникам и учителям
молитвы вне мечетей и спец отведенных мест типа спец комнат в аэропортах запрещены
у нас ислама в публичном поле меньше чем в вашей христианской канаде
maxsaf:
у нас я такого не припомню.
у нас я такого не припомню.
правильно не припомнишь потому что у вас разрешено даже в никабах приходить и ходить по улицам
а у нас запрещено
платки запрещены
религиозные атрибуты в светских учреждениях запрещены
бороды ваххабитские запрещены чиновникам и учителям
молитвы вне мечетей и спец отведенных мест типа спец комнат в аэропортах запрещены
у нас ислама в публичном поле меньше чем в вашей христианской канаде
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3725
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 29.12.23 - 08:01
Цитата:
Он чётко следует совету профессора Преображенского, не читать до обеда канадских газет, поэтому читает интернет, а там про Казахстан столько всякого написано, что ржать не перержать
abaika95:
правильно не припомнишь
правильно не припомнишь
Он чётко следует совету профессора Преображенского, не читать до обеда канадских газет, поэтому читает интернет, а там про Казахстан столько всякого написано, что ржать не перержать
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 29.12.23 - 10:36
Цитата:
Хорошо: - как появился человек ???
Откуда то прилетел из другой Вселенной или Галактики или действительно некий Великий Творец и силы небесные его создали или же всё банально просто: - старина Дарвин прав ???
maxsaf:
многое вам откроется.
многое вам откроется.
Хорошо: - как появился человек ???
Откуда то прилетел из другой Вселенной или Галактики или действительно некий Великий Творец и силы небесные его создали или же всё банально просто: - старина Дарвин прав ???
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 29.12.23 - 10:49
Цитата:
При оказывании помощи в подобных делах( религиозные храмы, детские дома, пенсионеры, инвалиды и подобное) надо быть НЕЗАМЕТНЫМ и ТИХИМ, не выпячивать свою возможность помогать людям, это идёт от состоянии вашей души, от ваших моральных устоев - это МЕЦЕНАТСТВО.
А, при оказывании помощи спорту, исскуству - можно и пропиариться- это здоровая часть общества и сама в состоянии себе помочь, это идёт уже от ваших финансовых возможностей - тут уже СПОНСОРСТВО - то есть получение вами неких дивидентов как материальных, так и моральных.
По крайней мере - я так действую.
родом из Шанхая2022:
ты главный спонсЕр в строительстве.
ты главный спонсЕр в строительстве.
При оказывании помощи в подобных делах( религиозные храмы, детские дома, пенсионеры, инвалиды и подобное) надо быть НЕЗАМЕТНЫМ и ТИХИМ, не выпячивать свою возможность помогать людям, это идёт от состоянии вашей души, от ваших моральных устоев - это МЕЦЕНАТСТВО.
А, при оказывании помощи спорту, исскуству - можно и пропиариться- это здоровая часть общества и сама в состоянии себе помочь, это идёт уже от ваших финансовых возможностей - тут уже СПОНСОРСТВО - то есть получение вами неких дивидентов как материальных, так и моральных.
По крайней мере - я так действую.
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