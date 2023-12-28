"Фишка есть, а за ней пустота" - Про память и справедливость спросили акима области на встрече с жителями Костаная
Отправлено: 28.12.23 - 17:30
Ветеран госслужбы Тулеген ШУЛАНОВ сообщил, что в Костанае надо привести в порядок названия улиц. А гражданский активист Аркадий ДЕНИСОВ беспокоится об отношении к известным личностям. Его вопрос касался статуса "Почетный гражданин". Читать новость
на озвученные вопросы власть показала свою полную импотентность. И то не в их силах и другое они сами не могут. Но ведь история говорит обратное. Помните как за одну ночь без всяких согласований с различными комиссиями проспект Абая переименовали в Назарбаева. Правда потом после возмущения населения вернули на исходную. Или Павших борцов переделали в Шаяхметова. Все сделано я считаю силовым путем без учета мнения людей. А тут то предлагают не переименовывать, а для ясности сделать уточнение небольшую корректировку. Аким включил бюрократический рычаг, ссылаясь на пресловутые комиссии. Которые, кстати, неизвестно из кого и состоят.
как-то уже очень стыдобно выглядит момент когда просишь за себя чтобы тебе дали какието льготы на почетного жителя не тянет уж точно)
НО! акиму города как вариант сделать стенд в центре города с фотографиями наших почетных жителей в лисаковске откуда аким к нам пришел есть же такой стенд прямо в центре а у нас почему не сделал? фотографии, место работы, какой вклад внес мне кажется многим это будет интересно а еще стенд с депутатами города и области чтобы при любой буче на площади народ в лицо видел кто пришел с ними общаться а кто нет))
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