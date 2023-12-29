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Депутат потребовал дать казахстанцам возможность платить за тепло по счётчику в своей квартире
Депутат потребовал дать казахстанцам возможность платить за тепло по счётчику в своей квартире
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