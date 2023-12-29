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≡ Депутат потребовал дать казахстанцам возможность платить за тепло по счётчику в своей квартире
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48287
Депутат потребовал дать казахстанцам возможность платить за тепло по счётчику в своей квартире
Отправлено: 29.12.23 - 02:19
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Депутат мажилиса Бауржан Смагулов направил запрос первому зампремьера Роману Скляру с просьбой предоставить населению возможность устанавливать поквартирные теплосчётчики, передает. Казахстанцы фактически не знают о возможности поставить поквартирные теплосчётчики, отметил Смагулов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2858
Re: Депутат потребовал дать казахстанцам возможность платить за...
Отправлено: 29.12.23 - 02:19
#1
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Стронно, что статья без ажиотажная оказалась. Я бы ликовал, ну наконец то, установят регуляторы температуры на батареи и счетчики. И не важно, как топят, стало жарко, регулятор прикрыл (есть и электронные), похолодало - открыл. И не надо одеялами по весне батареи накрывать и все двери открывать, если жарко только потому, что топят хорошо. Да и тех кто балконы отапливают по общедомовому счётчику, сразу поубавилось бы. Но как то, что то не так пошло. Интереса ноль. Может предложить и воду с эл. энергией по общедомовому потреблению перевести. Людям видно неважно, сколько они сами расходовали и оплатили в итоге. 8-) :lol:
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