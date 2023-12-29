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Стронно, что статья без ажиотажная оказалась. Я бы ликовал, ну наконец то, установят регуляторы температуры на батареи и счетчики. И не важно, как топят, стало жарко, регулятор прикрыл (есть и электронные), похолодало - открыл. И не надо одеялами по весне батареи накрывать и все двери открывать, если жарко только потому, что топят хорошо. Да и тех кто балконы отапливают по общедомовому счётчику, сразу поубавилось бы. Но как то, что то не так пошло. Интереса ноль. Может предложить и воду с эл. энергией по общедомовому потреблению перевести. Людям видно неважно, сколько они сами расходовали и оплатили в итоге.