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≡ «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48284
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 14:49
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- Мы понимаем, что в дальнейшем такой результат ждет и другие квартиры, - говорит Руслан Конакбаев.- Ведь сейчас уже во всех квартирах есть дефекты - у кого-то серьезные, у кого-то средние. Но не замечать эти проблемы просто невозможно.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
761
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 20:30
#30
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Цитата:
Добринцофф:
Государственные арендные квартиры получили горожане из социально уязвимых категорий населения: многодетные матери, инвалиды, сироты. Ключи им вручал аким Костаная Марат Жундубае.
Добринцофф:
Пожалейте лучше наивных людей которые всерьёз считают что купив жильё за 30% от его рыночной стоимости,там будет всё идеально.

.....внимательно читаем первые строки статьи,квартиры арендные государственные не покупные,до новонго года ещё порядком Добринцофф ...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9237
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 28.12.23 - 20:51
#31
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Цитата:
saba:
Радиола(кто помнит такую) всегда была хуже по качеству, чем отдельно приёмник и отдельно проигрыватель.

---Сомнительное сравнение :-x
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9652
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 29.12.23 - 01:04
#32
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Цитата:
Эл-починно:
Или Вы продаёте некачественный товар, но дешевле на 30 % и его покупают

Смотря, что подразумевать под понятием некачественный товар,например понятно что мясные продукты которые пропали нельзя продавать,а вот например яблоки хорошие не гнилые,но не много нетоварного вида,конечно же продаю,люди берут с удовольствием.
Виноград на 50% дешевле только из за того, что он осыпался с грозди,бананы на 50%дешевле потому что они поспели и на них появляются маленькие чёрные точки,либо наооборот сверху кожура у них зелённая ,но внутри они спелые и вкусные,всё это продаётся и всегда на такой товар есть покупатель.
Цитата:
Эл-починно:
А если инвалиду машину по госпрограмме подгонят

Я же писал что инвалидов это не касается и перестаньте пожалуйста везде пример с автомобилями втыкать,мы тут про жильё вообще-то говорим.
Цитата:
Эл-починно:
ведь по вашей логике, дали на халяву - не жалуйся.

дарёному коню в зубы не смотрят,не нравиться отдай свою очередь другому,в стране уйма народу которым вообще никто и никак не помогает,выживают сами,не забывайте что мы живём в Казахстане,а не в благополучной Германии,хотя и там мои друзья взяли ипотеку купили дом и пашут что бы рассчитаться и никто им бесплатно ничего не давал.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2858
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 29.12.23 - 01:17
#33
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2858
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 29.12.23 - 01:24
#34
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