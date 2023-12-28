Re: Не обновлялись десятки лет: Кошанов об износе тепловых сетей

Отправлено: - 23:31

Я, например, работал в этом регионе. Я все это очень хорошо знаю. Большинство из них полуразрушено. Многие из них не обновлялись 20-30 лет.///Таких знающих до хрена и больше. И они то как раз виновники того, что мы сейчас имеем.