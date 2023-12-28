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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3722
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 17:00
#14701
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Цитата:
111:
О Пекине

Пекин несмотря на свои возможности в геополитику особо не лезет, старается решать свои вопросы экономическим путём, Тайвань и острова в южно китайском море это всё таки внутрикитайские проблемы. Только эти двое хотят решать вопросы вооружённым путём. Причём Москва всегда критиковала Вашингтон за это. а потом видимо "дурной пример заразителен". Пошла даже дальше Америки, всё таки США устраивая все эти революции и вооружённые конфликты не аннексировала чужие территории( кроме Техаса более 150 лет назад)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14550
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 17:43
#14702
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Цитата:
maxsaf:
А подстрекать на вхождение в Туран - нормально?

а туран это что? страна какая-то? Цитата:
maxsaf:
чё, даже за присоединение к Казахстану новых территорий нельзя высказываться?

высказывайся но не факт что на тебя дело не заведут и те и эти) Цитата:
maxsaf:
Мне так то по барабану, прибавится у вас или убавится, поэтому не надо на меня ниче заводить

если по барабану тебя бы эта тема вообще не волновала но ты раз за разом ее поднимаешь)
а это подстрекательство с этим у нас нынче строго)
могут завести дело, но тебе то чего боятся? ты в канаде ведь сюда не ногой))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14550
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 17:51
#14703
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Цитата:
Vit:
А РФ слабая, придёт Горбачёв номер 2 и продаст Мариуполь, Крым, Донбас.

а то что он придет нет ни у кого никаких сомнений)
и это страшно
смотри если в сша у власти имперцы с агрессивной внешней политикой уже 100 лет то жители сша это уже приняли и поняли что их во всем мире боятся и попробуй американского туриста тронь тут же десятый флот сша подплывет и расхреначит эту страну
а в россии никогда не поймешь что у власти на уме
то строят из себя великих держиморд и полицейских европы то следующий император уже либерал и всем всё прощает
то грозят всему миру ядерным оружием и попробуй против москвы пойти тебя раздавят то тут же прям следом приходит генсек который раздает всем свободу, территории и вообще разваливает страну)))
поэтому в россии заниматься политикой а уж темболее высказываться на политические темы не выгодно
сегодня ты офицер КГБ ты уважаемый человек а завтра ты оплеванный идешь шестеркой к олигарху работать
а россия то защищает тебя за рубежом то бросает на сьедение
россия тебя всегда бросит сынок!

и социалисты, партизаны и антиамериканисты от кубы до китая это давно поняли и забили уже на москву
с ней иметь долгосрочные контакты дело не выгодное
сегодня ты братушка серб а завтра тебя кидают под бомбежки
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21299
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 20:10
#14704
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Цитата:
abaika95:
а туран это что? страна какая-то?

Туран - это некий союз. Возможно, такой же, как и Советский союз. Почему одним можно топить за союзы, другим нельзя?

Цитата:
abaika95:
а это подстрекательство с этим у нас нынче строго)

Ну не знаю, Абулхаира как-то пронесло. Везение? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9237
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 20:19
#14705
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Цитата:
Vit:
С патриотическими лозунгами то Путин слетит с кресла в миг

Вы самом деле верите в это ? В честные выборы .Там уже давно известно какой % процент эа ---75 примерно .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14550
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 20:21
#14706
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Цитата:
maxsaf:
Туран - это некий союз. Возможно, такой же, как и Советский союз. Почему одним можно топить за союзы, другим нельзя?

советский союз это отдельное государство с единой конституцией а туран что такое? покажи где он? Цитата:
maxsaf:
Ну не знаю, Абулхаира как-то пронесло. Везение?

абулхаир президент казахстана какой то? покажи когда он правил республикой казахстан? а то так окажется что иван калита у тебя тоже президент россии который ноги монгольскому хану лизал чтобы в москве сидеть)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9237
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 20:26
#14707
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Цитата:
111:
миллиард индейцев моются в собственной моче в лужах на улицах.

----Фи , опять все только голословно !Факты есть ? Или только личные придумки ?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2855
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 20:29
#14708
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Цитата:
abaika95:
абулхаир президент казахстана какой то?

Ну откуда и каким ему быть президентом Казахстана, если первый президент Казахстан (в конституции записано) Нурсултан Назарбаев? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9237
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 20:30
#14709
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Цитата:
Сыкымы:
В Индии живут индИйцы

-----Да какая разница !!! Лишь бы вставить свои 5 копеек . А объективность - не для всех .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9237
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 20:35
#14710
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Цитата:
abaika95:
попробуй американского туриста тронь тут же десятый флот сша подплывет

-----Но лучше все же мирно решать такие вопросы ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21299
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 21:34
#14711
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Цитата:
abaika95:
советский союз это отдельное государство с единой конституцией а туран что такое? покажи где он?

Туран потенциально может стать союзом любого уровня, даже с собственной конституцией. Предлагаю запретить обсуждения на эту тему, всех туранщиков - под суд. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3722
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 21:51
#14712
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Цитата:
maxsaf:
Туран

Это из той же оперы, что нацики в Украине. За рубежом лучше знают, что у нас творится. Как же в интернете написано. Я вот например знаю Туранскую низменность, помню фильмы про Рустам и Сухраба, там воевали Иран и Туран. В истории так называются среднеазиатские страны(Согд, Хорезм, Бухара). Про Ваш мифический Туран ничего не знаю!
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1866
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 22:43
#14713
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Цитата:
abaika95:
попробуй американского туриста тронь тут же десятый флот сша подплывет и расхреначит эту страну

Уилан и Гершкович ща в камере утираются от слёз умиления :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1866
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 22:48
#14714
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Ой, я забыл каноны Великого и Непревзойдённого Мастера дискуссий:
"А где я писал, что Уилан и Гершкович - турысты?"
"А где я писал, что это касается России?" :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1866
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 23:00
#14715
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Цитата:
saba:
Это из той же оперы, что нацики в Украине

А как лично Вы относитесь к Шухевичу и Бандере?
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