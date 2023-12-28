Отправлено: - 22:41

Вот вы, два акима, можете конкретно ответить - а в чем выражается почет со стороны властей к этим гражданам? - спросил Денисов. - Пока что никак абсолютно

есть добавки к пенсиям, льготы по коммунальным улугам и по проезду в транспорте, и очереди в поликлиннике, путевки на оздоровление. Этого нет, никаких

Цитата:Вы когда от властей получали медальки, думали только об личном интересном обогащении?Цитата:Что же вы такого сделали, мистер Брукс?