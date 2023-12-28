Отправлено: - 17:43

maxsaf:

А подстрекать на вхождение в Туран - нормально?

maxsaf:

чё, даже за присоединение к Казахстану новых территорий нельзя высказываться?

maxsaf:

Мне так то по барабану, прибавится у вас или убавится, поэтому не надо на меня ниче заводить

Цитата:а туран это что? страна какая-то? Цитата:высказывайся но не факт что на тебя дело не заведут и те и эти) Цитата:если по барабану тебя бы эта тема вообще не волновала но ты раз за разом ее поднимаешь)а это подстрекательство с этим у нас нынче строго)могут завести дело, но тебе то чего боятся? ты в канаде ведь сюда не ногой))