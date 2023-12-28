Отправлено: - 17:41

Тимур Гафуров:

В статье указан источник - Orda.kz

Тимур Гафуров:

Интервью с Абилем, где он выступал против, тоже у нас было опубликовано.

Тимур Гафуров:

Ну и есть большая разница между тем, что предлагали костанайские активисты, и тем, что вы итоге решило продвигать правительство при помощи депутатов.

Цитата:пардон не заметил)Цитата:интервью есть но почему не закреплено как статья мартынова? не объективно ведь?) Цитата:нет не при помощи депутатова при помощи активистов как разнурхожаев за и везде топит за этот переводкаримов тоже заведлер мы так и не слушали внятный ответ как она к этому относитсякак писать статьи обсирая Акимов которые против перевода она перваяа тут молчание непонятноезначит тоже за?можно делать вывод теперь что все активисты выступавшие и выступающие ЗА перевод выступают на стороне власти? провластные активисты они раз не высказываются сейчас против перевода всей страны?по всей видимости так...