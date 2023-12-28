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≡ Водителя, выехавшего в буран на закрытую трассу, арестовали в Аркалыке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48283
Водителя, выехавшего в буран на закрытую трассу, арестовали в Аркалыке
Отправлено: 28.12.23 - 20:42
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Водитель приехал в районный центр за покупками. Несмотря на штормовое предупреждение, пытался выехать за пределы населенного пункта и проигнорировал законные требования сотрудника полиции о запрете выезда.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5432
Re: Водителя, выехавшего в буран на закрытую трассу, арестовали...
Отправлено: 28.12.23 - 20:42
#1
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JAC - не тот автомобиль что бы выезжать в буран.
Правильно сделали что арестовали- вот если бы он был на Прадике или на Уазике - то дело другое: - х.., с ним , пусть катиться- как нибудь доедет.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1153
Водителя, выехавшего в буран на закрытую трассу, арестовали в Аркалыке
Отправлено: 28.12.23 - 20:58
#2
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Как раз сутки провел в тепле и безопасности. Даже больше - под охраной. Наверное и покормили бесплатно
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