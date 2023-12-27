НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48283
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 14:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы понимаем, что в дальнейшем такой результат ждет и другие квартиры, - говорит Руслан Конакбаев.- Ведь сейчас уже во всех квартирах есть дефекты - у кого-то серьезные, у кого-то средние. Но не замечать эти проблемы просто невозможно.
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
761
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 20:30
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Государственные арендные квартиры получили горожане из социально уязвимых категорий населения: многодетные матери, инвалиды, сироты. Ключи им вручал аким Костаная Марат Жундубае.
Добринцофф:
Пожалейте лучше наивных людей которые всерьёз считают что купив жильё за 30% от его рыночной стоимости,там будет всё идеально.

.....внимательно читаем первые строки статьи,квартиры арендные государственные не покупные,до новонго года ещё порядком Добринцофф ...
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9237
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 28.12.23 - 20:51
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Радиола(кто помнит такую) всегда была хуже по качеству, чем отдельно приёмник и отдельно проигрыватель.

---Сомнительное сравнение :-x
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS