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- Мы понимаем, что в дальнейшем такой результат ждет и другие квартиры, - говорит Руслан Конакбаев.- Ведь сейчас уже во всех квартирах есть дефекты - у кого-то серьезные, у кого-то средние. Но не замечать эти проблемы просто невозможно.