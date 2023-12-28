Re: Водителя, выехавшего в буран на закрытую трассу, арестовали...

Отправлено: - 20:42

JAC - не тот автомобиль что бы выезжать в буран.

Правильно сделали что арестовали- вот если бы он был на Прадике или на Уазике - то дело другое: - х.., с ним , пусть катиться- как нибудь доедет.