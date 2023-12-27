Отправлено: - 12:27

родом из Шанхая2022:

...да какая разница инвалид не ивалид

родом из Шанхая2022:

кстати дамочка не инвалидка её можно прессануть,она тоже на халяву получила квартиру

Цитата:Вам надо объяснять разницу между здоровым человеком и больным,или вы сами сможете понять,что инвалид не сможет в силу своих физических недостатков исправить то что недоделали строители?Цитата:Конечно можно,если на халяву дали,то грех жаловаться,надо засучить рукава и самому строить своё благополучие.