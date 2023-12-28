Цитата:
Vit:
А РФ слабая, придёт Горбачёв номер 2 и продаст Мариуполь, Крым, Донбас.
а то что он придет нет ни у кого никаких сомнений)
и это страшно
смотри если в сша у власти имперцы с агрессивной внешней политикой уже 100 лет то жители сша это уже приняли и поняли что их во всем мире боятся и попробуй американского туриста тронь тут же десятый флот сша подплывет и расхреначит эту страну
а в россии никогда не поймешь что у власти на уме
то строят из себя великих держиморд и полицейских европы то следующий император уже либерал и всем всё прощает
то грозят всему миру ядерным оружием и попробуй против москвы пойти тебя раздавят то тут же прям следом приходит генсек который раздает всем свободу, территории и вообще разваливает страну)))
поэтому в россии заниматься политикой а уж темболее высказываться на политические темы не выгодно
сегодня ты офицер КГБ ты уважаемый человек а завтра ты оплеванный идешь шестеркой к олигарху работать
а россия то защищает тебя за рубежом то бросает на сьедение
россия тебя всегда бросит сынок!
и социалисты, партизаны и антиамериканисты от кубы до китая это давно поняли и забили уже на москву
с ней иметь долгосрочные контакты дело не выгодное
сегодня ты братушка серб а завтра тебя кидают под бомбежки