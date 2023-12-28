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Переход Казахстана на единый часовой пояс: неудобные вопросы
Переход Казахстана на единый часовой пояс: неудобные вопросы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48282
Переход Казахстана на единый часовой пояс: неудобные вопросы
Отправлено: 28.12.23 - 13:27
Казахстан снова перейдет на единый часовой пояс? На сайте открытых НПА это обсуждение набрало уже больше 150 страниц комментариев, большинство из которых неодобрительные.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14549
Re: Переход Казахстана на единый часовой пояс: неудобные вопросы
Отправлено: 28.12.23 - 13:27
это материал НГ или перепечатка откуда то?
если это материал НГ то не понятно а где мнение Ведлер? а где огромное интервью с Каримовым? где выкладки Мартынова?
почему текст то такой нейтральный получился и даже можно сказать не объективный в отношении тех кто ЗА перевод?
НГ вы же активно топили за перевод, были рупором активистов в области, статья с аргументами за перевод у вас третий год на сайте висит)) чтож случилось?
давайте ребята топить до конца уже. Ну никто же не виноват что власть решила немного поиграть на "вашем" же поле и выставила любимца активистов Нурхожаева как своего игрока
давайте топить за перевод области дальше (а значит и страны)
я же ровно год назад писал что никто не должен быть забыт в этой истории
кто топит за перевод времени?
Ведлер
Каримов
Нурхожаев
журналисты Лисаковска
Мартынов
Редакция НГ (поддерживает во всяком случае)
если это материал НГ то не понятно а где мнение Ведлер? а где огромное интервью с Каримовым? где выкладки Мартынова?
почему текст то такой нейтральный получился и даже можно сказать не объективный в отношении тех кто ЗА перевод?
НГ вы же активно топили за перевод, были рупором активистов в области, статья с аргументами за перевод у вас третий год на сайте висит)) чтож случилось?
давайте ребята топить до конца уже. Ну никто же не виноват что власть решила немного поиграть на "вашем" же поле и выставила любимца активистов Нурхожаева как своего игрока
давайте топить за перевод области дальше (а значит и страны)
я же ровно год назад писал что никто не должен быть забыт в этой истории
кто топит за перевод времени?
Ведлер
Каримов
Нурхожаев
журналисты Лисаковска
Мартынов
Редакция НГ (поддерживает во всяком случае)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5430
Re: Переход Казахстана на единый часовой пояс: неудобные вопросы
Отправлено: 28.12.23 - 13:49
Цитата://К дате окончания обсуждения лишь 82 человека проголосовали "за "проект, 900 - "против".//
Если за этот документ "против" проголосует более 90%, то перевод стрелок назад- не будет ???
Или эта публикация в на сайте НПА - ничего не значащая фикция и чиновники сами всё решили ??
Если за этот документ "против" проголосует более 90%, то перевод стрелок назад- не будет ???
Или эта публикация в на сайте НПА - ничего не значащая фикция и чиновники сами всё решили ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 100
Re: Переход Казахстана на единый часовой пояс: неудобные вопросы
Отправлено: 28.12.23 - 13:51
Ну вот, а когда я пыталась писать против перевода и против неоправданной активности г-жи Ведлер, меня просто банили. Может поэтому наша Кост. обл. и получилась одна "за", что тут админы ,мягко скажем, не так субъективно настроены, как по всему Казахстану.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2005
Re: Переход Казахстана на единый часовой пояс: неудобные вопросы
Отправлено: 28.12.23 - 14:03
Цитата:
В статье указан источник - Orda.kz
Цитата:
Мы предоставляем возможность выражения своего мнения всем. кого интересует эта тема. Интервью с Абилем, где он выступал против, тоже у нас было опубликовано.
Ну и есть большая разница между тем, что предлагали костанайские активисты, и тем, что вы итоге решило продвигать правительство при помощи депутатов.
abaika95:
это материал НГ или перепечатка откуда то?
это материал НГ или перепечатка откуда то?
В статье указан источник - Orda.kz
Цитата:
abaika95:
НГ вы же активно топили за перевод, были рупором активистов в области, статья с аргументами за перевод у вас третий год на сайте висит
НГ вы же активно топили за перевод, были рупором активистов в области, статья с аргументами за перевод у вас третий год на сайте висит
Мы предоставляем возможность выражения своего мнения всем. кого интересует эта тема. Интервью с Абилем, где он выступал против, тоже у нас было опубликовано.
Ну и есть большая разница между тем, что предлагали костанайские активисты, и тем, что вы итоге решило продвигать правительство при помощи депутатов.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3720
Re: Переход Казахстана на единый часовой пояс: неудобные вопросы
Отправлено: 28.12.23 - 14:16
Всё строго по Черномырдину:" Хотели как лучше, а получилось , как всегда!".
Вот правда теперь интересно послушать мнение г-жи Ведлер. Раньше она была на стороне угнетённых, каково неожиданно стать на стороне угнетающих.Про Нурхожаева то всё понятно. Человек ради пиара мотался из Кызыл Орды в Костанай не напрасно, теперь или большим чиновником станет или политиком
Вот правда теперь интересно послушать мнение г-жи Ведлер. Раньше она была на стороне угнетённых, каково неожиданно стать на стороне угнетающих.Про Нурхожаева то всё понятно. Человек ради пиара мотался из Кызыл Орды в Костанай не напрасно, теперь или большим чиновником станет или политиком
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 891
Re: Переход Казахстана на единый часовой пояс: неудобные вопросы
Отправлено: 28.12.23 - 15:45
Против перевода времени. Зачем нам рано утром солнце летом? Наоборот, нужно чтобы светло было до 23:00, чтобы успеть сделать дела
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14549
Переход Казахстана на единый часовой пояс: неудобные вопросы
Отправлено: 28.12.23 - 17:41
Цитата:
пардон не заметил)
Цитата:
интервью есть но почему не закреплено как статья мартынова? не объективно ведь?) Цитата:
нет не при помощи депутатов
а при помощи активистов как раз
нурхожаев за и везде топит за этот перевод
каримов тоже за
ведлер мы так и не слушали внятный ответ как она к этому относится
как писать статьи обсирая Акимов которые против перевода она первая
а тут молчание непонятное
значит тоже за?
можно делать вывод теперь что все активисты выступавшие и выступающие ЗА перевод выступают на стороне власти? провластные активисты они раз не высказываются сейчас против перевода всей страны?
по всей видимости так...
Тимур Гафуров:
В статье указан источник - Orda.kz
В статье указан источник - Orda.kz
пардон не заметил)
Цитата:
Тимур Гафуров:
Интервью с Абилем, где он выступал против, тоже у нас было опубликовано.
Интервью с Абилем, где он выступал против, тоже у нас было опубликовано.
интервью есть но почему не закреплено как статья мартынова? не объективно ведь?) Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну и есть большая разница между тем, что предлагали костанайские активисты, и тем, что вы итоге решило продвигать правительство при помощи депутатов.
Ну и есть большая разница между тем, что предлагали костанайские активисты, и тем, что вы итоге решило продвигать правительство при помощи депутатов.
нет не при помощи депутатов
а при помощи активистов как раз
нурхожаев за и везде топит за этот перевод
каримов тоже за
ведлер мы так и не слушали внятный ответ как она к этому относится
как писать статьи обсирая Акимов которые против перевода она первая
а тут молчание непонятное
значит тоже за?
можно делать вывод теперь что все активисты выступавшие и выступающие ЗА перевод выступают на стороне власти? провластные активисты они раз не высказываются сейчас против перевода всей страны?
по всей видимости так...
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