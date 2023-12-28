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"Фишка есть, а за ней пустота" - Про память и справедливость спросили акима области на встрече с жителями Костаная
"Фишка есть, а за ней пустота" - Про память и справедливость спросили акима области на встрече с жителями Костаная
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