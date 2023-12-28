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≡ "Фишка есть, а за ней пустота" - Про память и справедливость спросили акима области на встрече с жителями Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48282
"Фишка есть, а за ней пустота" - Про память и справедливость спросили акима области на встрече с жителями Костаная
Отправлено: 28.12.23 - 17:30
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Ветеран госслужбы Тулеген ШУЛАНОВ сообщил, что в Костанае надо привести в порядок названия улиц. А гражданский активист Аркадий ДЕНИСОВ беспокоится об отношении к известным личностям. Его вопрос касался статуса "Почетный гражданин".
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
531
Re: "Фишка есть, а за ней пустота" - Про память и...
Отправлено: 28.12.23 - 17:30
#1
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на озвученные вопросы власть показала свою полную импотентность. И то не в их силах и другое они сами не могут. Но ведь история говорит обратное. Помните как за одну ночь без всяких согласований с различными комиссиями проспект Абая переименовали в Назарбаева. Правда потом после возмущения населения вернули на исходную. Или Павших борцов переделали в Шаяхметова. Все сделано я считаю силовым путем без учета мнения людей. А тут то предлагают не переименовывать, а для ясности сделать уточнение небольшую корректировку. Аким включил бюрократический рычаг, ссылаясь на пресловутые комиссии. Которые, кстати, неизвестно из кого и состоят.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14549
"Фишка есть, а за ней пустота" - Про память и справедливость спросили акима области на встрече с жителями Костаная
Отправлено: 28.12.23 - 17:35
#2
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как-то уже очень стыдобно выглядит момент когда просишь за себя чтобы тебе дали какието льготы
на почетного жителя не тянет уж точно)

НО! акиму города как вариант сделать стенд в центре города с фотографиями наших почетных жителей
в лисаковске откуда аким к нам пришел есть же такой стенд прямо в центре
а у нас почему не сделал? фотографии, место работы, какой вклад внес
мне кажется многим это будет интересно
а еще стенд с депутатами города и области чтобы при любой буче на площади народ в лицо видел кто пришел с ними общаться а кто нет))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14549
Re: "Фишка есть, а за ней пустота" - Про память и...
Отправлено: 28.12.23 - 17:36
#3
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Цитата:
Много есть Амангельды на казахской земле. Поэтому улица должна называться в честь Амангельды Иманова.

Источник:


а еще гагарину надо приписать космонавту а не генерал-губернатору сибири
и гашеку писателю а не владельцу пивной в праге
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3282
Re: "Фишка есть, а за ней пустота" - Про память и...
Отправлено: 28.12.23 - 18:26
#4
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