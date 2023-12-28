"Фишка есть, а за ней пустота" - Про память и справедливость спросили акима области на встрече с жителями Костаная

Отправлено: - 17:35

как-то уже очень стыдобно выглядит момент когда просишь за себя чтобы тебе дали какието льготы

на почетного жителя не тянет уж точно)



НО! акиму города как вариант сделать стенд в центре города с фотографиями наших почетных жителей

в лисаковске откуда аким к нам пришел есть же такой стенд прямо в центре

а у нас почему не сделал? фотографии, место работы, какой вклад внес

мне кажется многим это будет интересно

а еще стенд с депутатами города и области чтобы при любой буче на площади народ в лицо видел кто пришел с ними общаться а кто нет))