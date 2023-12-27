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«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48282
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 14:49
- Мы понимаем, что в дальнейшем такой результат ждет и другие квартиры, - говорит Руслан Конакбаев.- Ведь сейчас уже во всех квартирах есть дефекты - у кого-то серьезные, у кого-то средние. Но не замечать эти проблемы просто невозможно.
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Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 09:18
Для инвалидов , я считаю нужно строить отдельный дом. Может быть даже с лифтом в пятиэтажном доме. Радиола(кто помнит такую) всегда была хуже по качеству, чем отдельно приёмник и отдельно проигрыватель.
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 09:22
Цитата:
Школа на 90% готова, думаю садик будет там же, больница там будет какая то большая, правда ходят слухи, что специализированная какая то, но я думаю для небольшой поликлиники место в ней найдётся, в перспективе ТРЦ. Что было бы желательно, отделение ЦОНа и можно будет вообще не выезжать оттуда в центр.
ACROS:
больницы, садики, школы и прочее.
больницы, садики, школы и прочее.
Школа на 90% готова, думаю садик будет там же, больница там будет какая то большая, правда ходят слухи, что специализированная какая то, но я думаю для небольшой поликлиники место в ней найдётся, в перспективе ТРЦ. Что было бы желательно, отделение ЦОНа и можно будет вообще не выезжать оттуда в центр.
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 09:26
Во что я совершенно не верю, в то,что в какой то отдельно взятой квартире нет ОТОПЛЕНИЯ и электричества. В уже заселённом доме, так не бывает просто.
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 09:29
И потом , уже к журналисту, повнимательней пожалуйста. В Кунае нет 1 квартала, это 83 квартал , дом №1
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2005
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 09:45
Цитата:
Исправил. Спасибо
saba:
В Кунае нет 1 квартала, это 83 квартал , дом №1
В Кунае нет 1 квартала, это 83 квартал , дом №1
Исправил. Спасибо
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 28.12.23 - 12:27
Цитата:
Вам надо объяснять разницу между здоровым человеком и больным,или вы сами сможете понять,что инвалид не сможет в силу своих физических недостатков исправить то что недоделали строители?
Цитата:
Конечно можно,если на халяву дали,то грех жаловаться,надо засучить рукава и самому строить своё благополучие.
родом из Шанхая2022:
...да какая разница инвалид не ивалид
...да какая разница инвалид не ивалид
Вам надо объяснять разницу между здоровым человеком и больным,или вы сами сможете понять,что инвалид не сможет в силу своих физических недостатков исправить то что недоделали строители?
Цитата:
родом из Шанхая2022:
кстати дамочка не инвалидка её можно прессануть,она тоже на халяву получила квартиру
кстати дамочка не инвалидка её можно прессануть,она тоже на халяву получила квартиру
Конечно можно,если на халяву дали,то грех жаловаться,надо засучить рукава и самому строить своё благополучие.
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 13:25
Цитата:
Удивительная избирательность к Вам, в таком ключе многие высказывались, я сам свои 5 копеек вставлял, видимо Вы ярче всех сказали, поэтому весь сарказм на Вашу голову вылился
Добринцофф:
Удивительная избирательность к Вам, в таком ключе многие высказывались, я сам свои 5 копеек вставлял, видимо Вы ярче всех сказали, поэтому весь сарказм на Вашу голову вылился
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 759
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 15:46
Цитата:
.....вы Добринцофф в бункере засели и уши заткнули и нехотите слушать и слышать.На пальцах обьясню для непонятливых и плохо слышающих.Это муниципольное жильё построенное за гос. деньги и наши с вами налоги которые мы платим.И застройщик даёт гарантию и брак то что есть на данный момент и недоделки которые существуют согласно договору он должен исправлять до определённого срока.Засучить рукава они могут если ненравятся обои или ламинад линолиум так сказать украсить комфортно квартиру а технические проблемы это решает квартиросдатчик.Или бабы полезут на крышу , будут крепить стропила и шифер прибивать засучив рукава.
Добринцофф:
.....вы Добринцофф в бункере засели и уши заткнули и нехотите слушать и слышать.На пальцах обьясню для непонятливых и плохо слышающих.Это муниципольное жильё построенное за гос. деньги и наши с вами налоги которые мы платим.И застройщик даёт гарантию и брак то что есть на данный момент и недоделки которые существуют согласно договору он должен исправлять до определённого срока.Засучить рукава они могут если ненравятся обои или ламинад линолиум так сказать украсить комфортно квартиру а технические проблемы это решает квартиросдатчик.Или бабы полезут на крышу , будут крепить стропила и шифер прибивать засучив рукава.
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 28.12.23 - 16:18
Цитата:
Просто убивает наповал,ваша наивность,тяжело наверно в жизни с такими убеждениями.
Цитата:
Что конкретно,не так со стропилами?Вроде как на фото видно прикручено проволокой,на днях буран и сильный ветер был крыша на месте,зачем туда бабам лезть?
родом из Шанхая2022:
На пальцах обьясню для непонятливых и плохо слышающих.Это муниципольное жильё построенное за гос. деньги и наши с вами налоги которые мы платим
На пальцах обьясню для непонятливых и плохо слышающих.Это муниципольное жильё построенное за гос. деньги и наши с вами налоги которые мы платим
Просто убивает наповал,ваша наивность,тяжело наверно в жизни с такими убеждениями.
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Или бабы полезут на крышу , будут крепить стропила и шифер прибивать засучив рукава.
Или бабы полезут на крышу , будут крепить стропила и шифер прибивать засучив рукава.
Что конкретно,не так со стропилами?Вроде как на фото видно прикручено проволокой,на днях буран и сильный ветер был крыша на месте,зачем туда бабам лезть?
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 16:37
Цитата:
А распредкоробку крышкой закрыть слабо? Или лучше в прессу пожаловаться. Насчёт замазанных счётчиков я вообще в недоумении, ототрите и зачистите! Конкретные косяки это электропандус, окна и кровля. По кровле мне кажется металлочерепицу кое где сделать надо, окна и электропандус это недосмотр по качеству приёмки подрядчика. Окна скорее всего устанавливали изготовители , тоже подёшевле искал, а электропандус, такой нельзя было брать просто . Он против человеческой логики придуман. А кран в системе отопления сорвать может в любой момент, просто тогда за это будет отвечать обслуживающая организация. И то , что построен на деньги налогоплательщиков, тут все прошлись по тому , что Архимед на этом поживился. А узнайте сколько стоит кв.м в коммерческой строительной организации типа БК строй или СЭД, найдёте там цену по 140000 тенге?
родом из Шанхая2022:
.Или бабы полезут на крышу
.Или бабы полезут на крышу
А распредкоробку крышкой закрыть слабо? Или лучше в прессу пожаловаться. Насчёт замазанных счётчиков я вообще в недоумении, ототрите и зачистите! Конкретные косяки это электропандус, окна и кровля. По кровле мне кажется металлочерепицу кое где сделать надо, окна и электропандус это недосмотр по качеству приёмки подрядчика. Окна скорее всего устанавливали изготовители , тоже подёшевле искал, а электропандус, такой нельзя было брать просто . Он против человеческой логики придуман. А кран в системе отопления сорвать может в любой момент, просто тогда за это будет отвечать обслуживающая организация. И то , что построен на деньги налогоплательщиков, тут все прошлись по тому , что Архимед на этом поживился. А узнайте сколько стоит кв.м в коммерческой строительной организации типа БК строй или СЭД, найдёте там цену по 140000 тенге?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2853
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 28.12.23 - 17:07
Ну от того так и живут люди, когда -
Цитата:
Цитата:
Вот интересно покупая новую машину от дилера (там тоже цены разные), тоже будете кричать, купил Москвич не жалуйся, бери доделывай, нет, нужно было Мерседес брать (сравнение риторическое).
Ну глупо же, сами то не находите? Готовый продукт не важно какого вида, должен быть в первую очередь готовым быть, а не причиной цены. Естественно, если квартира бюджетная, не льзя ожидать там мрамора и европейского стандарта. Но всё то, что установлено, должно так же функционировать. Если честно, мне вас где то жалко с таким мышлением, сами себя в яму и гоните.
Цитата:
saba:
А распредкоробку крышкой закрыть слабо?
А распредкоробку крышкой закрыть слабо?
Цитата:
Добринцофф:
Конечно можно,если на халяву дали,то грех жаловаться,надо засучить рукава и самому строить своё благополучие.
Конечно можно,если на халяву дали,то грех жаловаться,надо засучить рукава и самому строить своё благополучие.
Вот интересно покупая новую машину от дилера (там тоже цены разные), тоже будете кричать, купил Москвич не жалуйся, бери доделывай, нет, нужно было Мерседес брать (сравнение риторическое).
Ну глупо же, сами то не находите? Готовый продукт не важно какого вида, должен быть в первую очередь готовым быть, а не причиной цены. Естественно, если квартира бюджетная, не льзя ожидать там мрамора и европейского стандарта. Но всё то, что установлено, должно так же функционировать. Если честно, мне вас где то жалко с таким мышлением, сами себя в яму и гоните.
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