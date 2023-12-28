Re: Не обновлялись десятки лет: Кошанов об износе тепловых сетей

Отправлено: - 15:53

Большинство из них полуразрушено. Многие из них не обновлялись 20-30 лет. Например, вы слышали информацию о том, что за 30-35 лет была построена одна ТЭЦ? Нет



.....опомнились теперече...а рапортуют что там и там планомерно идёт замена теплосетей..