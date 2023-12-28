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≡ Не обновлялись десятки лет: Кошанов об износе тепловых сетей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48281
Не обновлялись десятки лет: Кошанов об износе тепловых сетей
Отправлено: 28.12.23 - 15:53
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов высказался о технических проблемах на тепловых электростанциях. По его словам, необходимо оценивать и проверять каждую ситуацию в регионе индивидуально.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
759
Re: Не обновлялись десятки лет: Кошанов об износе тепловых сетей
Отправлено: 28.12.23 - 15:53
#1
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Большинство из них полуразрушено. Многие из них не обновлялись 20-30 лет. Например, вы слышали информацию о том, что за 30-35 лет была построена одна ТЭЦ? Нет

.....опомнились теперече...а рапортуют что там и там планомерно идёт замена теплосетей..
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