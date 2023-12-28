Отправлено: - 14:03

abaika95:

это материал НГ или перепечатка откуда то?

abaika95:

НГ вы же активно топили за перевод, были рупором активистов в области, статья с аргументами за перевод у вас третий год на сайте висит

Цитата:В статье указан источник - Orda.kzЦитата:Мы предоставляем возможность выражения своего мнения всем. кого интересует эта тема. Интервью с Абилем, где он выступал против, тоже у нас было опубликовано.Ну и есть большая разница между тем, что предлагали костанайские активисты, и тем, что вы итоге решило продвигать правительство при помощи депутатов.