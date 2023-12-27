НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 980 из 980«1...978979980
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13776
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 16:07
#14686
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Нет, чтобы в какой нибудь Мариуполь сгонять отдохнуть..

У меня друг туда рвётся, работать и жить. Я его отговариваю: говорю ему что там теперь будет горячая точка ещё тыща лет . Пока существует Вашингтон, будут постоянные проблемы. А РФ слабая, придёт Горбачёв номер 2 и продаст Мариуполь, Крым, Донбас.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4766
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 16:17
#14687
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не устали в России от войны. Они больше устали от мигрантов. Щас если на этой волне придёт на выборы какой нибудь Жириновский √2 . С патриотическими лозунгами то Путин слетит с кресла в миг


Неделю тому назад между Россией и Узбекистаном разгорелся скандал после слов писателя Захара Прилепина о желании присоединить Узбекистан к России. З. Прилепин в ходе обсуждения сказал: Я на самом деле искренне стою за то, чтобы эти территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, их присоединять просто и уже на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а уже в Узбекистане, допустим. Я не шучу, я не валяю дурака... Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев ответил: «Господину Прилепину и другим, желающим захватить Узбекистан, прежде всего скажу на их родном языке «пошёл на х..!».

Не с этим случаем конечно связано, братья узбеки занимаются своей боеготовностью, ведут переговоры с французами о приобретении 24 истребителей Rafale, при этом и от самолетов производства других стран тоже не отказываются.

Подробнее здесь:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4766
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 16:33
#14688
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Не с этим случаем конечно связано, братья узбеки занимаются своей боеготовностью, ведут переговоры с французами о приобретении 24 истребителей Rafale, при этом и от самолетов производства других стран тоже не отказываются.


Украине США предоставит модернизированные F 16, обкатанные, прошедшие боевые миссии, посмотрим как они себя покажут, конечно от количества ещё много зависит. Французские истребители Rafale, по характеристикам (летные. боезаряды) получше, приобретаются исключительно для самообороны. Южно-корейские истребители тоже неплохие, предусмотрены пилот, который управляет и отдельно человек отвечающий за вооружение.

Подробнее здесь:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14544
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 18:08
#14689
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Мне вот странно, уже много людей в самой РФ от войны устали. В нейтральных сайтах об этом пишут, готовы за никому не известную Дунцову голосовать, лишь бы война закончилась, но наши местные казахстанские ура-патриоты России крепки, стоят как пуговицы насмерть. Отчего это?

потому что в России война уже прямо затрагивает людей
у кого то сосед, родственник там либо был либо погиб либо раненый
такие моменты не могут не накладывать негатив на мораль и поведение людей
а наши то далеко от всего этого
войну в тик токе смотрят
или ещё хуже по российским каналам которые в россии сами то россияне не воспринимают

наши ЗАВОЙНИСТЫ это как те украинцы сбежавшие в европу
оттуда орут, готовы митинги круглыми сутками проводить или деньги слать но на фронт ни-ни
даже в воюющую страну не хотят переезжать-страшно

самое смешно москва с киевом подпишут мир а эти останутся ни туда ни сюда

Цитата:
Vit:
Не устали в России от войны. Они больше устали от мигрантов.

не устали россияне от мигрантов
это вам кто то из кремлевских башен упорно навязывает
что причина всех проблем в стране в мигрантах
в какой паблик не зайдешь-там сидят какие-то националисты которые ноют что узбеки и таджики обижают бедных россиян
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21295
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 21:36
#14690
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
украинцы сбежавшие в европу

Цитата:
abaika95:
самое смешно москва с киевом подпишут мир а эти останутся ни туда ни сюда

В смысле? Они же изначально рвались в Европу. Но сделать это могут лишь не все. У этих получилось 8-) :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21295
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 21:39
#14691
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Восточном Казахстане женщину осудили на пять лет лишения свободы за идею воссоздать Советский Союз, передает Tengrinews.kz.


Цитата:
Открыто выразила убеждение, влекущее политические и социальные риски, написав следующий комментарий в сети Instagram под публикацией аккаунта: "(...) Не Вами был поставлен Ленин и не Вам его убирать, и тем более таким способом"

Бедная женщина, пять лет ни за что.
Надо было топить за присоединение России к Казахстану :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14544
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 00:23
#14692
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В смысле? Они же изначально рвались в Европу. Но сделать это могут лишь не все. У этих получилось

а русские хотели русский мир построить а теперь на 300 тыс русских меньше а таджиков на 600 тыс больше в стране и?
и НАТО еще ближе к питеру приблизилось
молодцы че...руководители ЦРУ и генеральные директора Мобила,Шелла, бритиш петролиума, Кольта,боинга, локхеда, и дженерела электра молодцы в смысле
они дешевой славянской кровью русских и украинцев добились своих целей по продаже военной продукции увеличению гос заказа на выпуск новых движков, вертолетов и стволов а также по огромнейшему закупу нефтепродуктов
русские ваньки с челябинска им это оплатили

не удивлюсь что путин в доле окажется
так на***ь населению своей страны еще надо уметь

Цитата:
maxsaf:
Надо было топить за присоединение России к Казахстану

тогда бы на все 10 уехала бы
а ты будешь подстрекать и на тебя дело заведут удаленно
наши ща злые)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21295
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 00:58
#14693
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тогда бы на все 10 уехала бы

А подстрекать на вхождение в Туран - нормально?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21295
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 01:06
#14694
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а ты будешь подстрекать и на тебя дело заведут удаленно наши ща злые)

Я не совсем понял: чё, даже за присоединение к Казахстану новых территорий нельзя высказываться? Мне так то по барабану, прибавится у вас или убавится, поэтому не надо на меня ниче заводить :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4766
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 10:22
#14695
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Пока существует Вашингтон, будут постоянные проблемы. А РФ слабая, придёт Горбачёв номер 2 и продаст Мариуполь, Крым, Донбас.


Виталий, на мой взгляд никаких потрясении не будет. Ниже процитирую, в начале текущего года обсуждали, что при ослаблении вертикали власти ЧВК могут защищать интересы заинтересованных лиц. Так, летом с 25 000 войсками мятежник Е.Пригожин, по крайней мере так оценено было властями, практически захватил и блокировал военные объекты Ростова-на-Дону, потребовал выдать ему начальника Генштаба, министра обороны России и пошёл походом на Москву. Порядка пяти тысяч сотрудников ЧВК передвигались в Москву, чем всё закончилось все знают.

В настоящее время мигранты никакой опасности не представляют. Их официально согласно сведениям МВД РФ 16,9 миллионов и они сконцентрированы в Москве, Московской области и Питере, Ленинградской области. Если будут какие ни будь организованные противостояния между местными и мигрантами, тогда полиция и росс гвардия, более миллиона численность справится.

Как отметил выше, как обычно, процитирую самого себя:

Kairat stayer: Вчера смотрел видео, там руководитель движения "Русь сидящая", женщина говорит, якобы завербовали на войну 50000 заключённых, из них порядка 40000 погибли и ранены. Вербовка заключённых продолжается в ЧВК.

Отмечают, что этих ЧВК, уже более 20. Начиная, при министерстве обороны, подразделение Кадырова, не ЧВК, но практически ему непосредственно подчиняется, Пригожина, отдельных олигархов, губернаторы создали структуры территориальных оборон. При возможном ослаблении вертикали власти, они будут защищать интересы вышеуказанных заинтересованных лиц.

Посмотрим, будем наблюдать, как сторонние наблюдатели. Как отметил выше, что спрогнозировать будущее невозможно.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 28.12.2023 - 10:23]

[Исправлено: Kairat stayer, 28.12.2023 - 10:37]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4766
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 10:35
#14696
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Пока существует Вашингтон, будут постоянные проблемы...


Ниже в видео Дмитрий Николаевич Дёмушкин два дня тому назад отмечал, что проклятые для некоторых Запад и США, не финансируют внутренние силы в России, как там основная масса народа говорит, якобы чокнутых либералов. Понятно же, что политтехнологи всё просчитывают, все возможные варианты. В медиапространстве, СМИ, в целом социуме определено, что можно освещать и говорить, а что нельзя, про мигрантов, вульгарные вечеринки можно, при этом про войну и особо критиковать власти нельзя и.т.д.

Подробнее здесь:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3718
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 14:21
#14697
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Пока существует Вашингтон, будут постоянные проблемы.

Если объективно посмотреть, то лучше так отредактировать: "Пока существуют Вашингтон и Москва..." никто больше не причиняет людям столько неудобств . Оба хороши!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34690
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 15:20
#14698
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вашингтон и Москва..." никто больше не причиняет людям столько неудобств .

Это каким людям?
Дели тоже можно сказать приносит людям неудобства, миллиард индейцев моются в собственной моче в лужах на улицах.
О Пекине тоже можно сказать.
Штаты не знаю, кому приносят неудобства, разве только приезжим мексиканцам за наркоту..
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1863
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 15:27
#14699
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну да, сын сеструхи.

А сеструху как зовут - помнишь? :lol: 8-) :-o
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1863
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.23 - 15:29
#14700
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
миллиард индейцев

В Индии живут индИйцы
Профайл
Страница 980 из 980«1...978979980
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS