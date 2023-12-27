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≡ Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48281
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 27.12.23 - 21:10
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Машину остановили на выезде из областного центра. В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили в багажнике три дорожные сумки. Оказалось, что они принадлежат 29-летнему пассажиру, гражданину ближнего зарубежья.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1863
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 28.12.23 - 14:44
#15
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Ещё: Хабар
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1863
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 28.12.23 - 15:19
#16
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Вот ещё: Информбюро.кз
О проблеме вывоза в конце статьи
Профайл
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