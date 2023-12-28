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≡ Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к наличным, считают в правительстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48280
Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к наличным, считают в правительстве
Отправлено: 28.12.23 - 09:05
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В правительстве не боятся, что бизнес вновь уйдет в "тень" после введения ограничений на мобильные переводы. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Ерулан Жамаубаев.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3715
Re: Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к...
Отправлено: 28.12.23 - 09:05
#1
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Всегда говорил и говорить буду. Наличные деньги в кармане - это твои личные деньги, а безнал, это твои деньги пополам с государством. Любой твой малейший косяк и первым делом блокируют счета. И риск остаться совсем без денег в одночасье достаточно велик.
Даже если когда то совершил ошибку, не рассчитал свои силы, допустил просрочку по кредиту, всё . Если не будет наличных, то можно сразу верёвку на шею.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9649
Re: Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к...
Отправлено: 28.12.23 - 09:20
#2
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Весь серый опт идёт только за наличку,все хорошие и самые вкусные ценники только за нал.

Цитата:
Даже в магазин идешь - 5 тысяч невозможно разменять,

Источник:

Магазин это уже последнее звено в цепочке,да действительно сейчас 90% проходит через безнал от того и подорожало всё,потому что теперь между покупаетелем и продавцом сидит жирный посредник банк,который снимает неплохую комиссиию,а платит за всё как всегда покупатель.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13776
Re: Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к...
Отправлено: 28.12.23 - 11:01
#3
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Цитата:
saba:
Любой твой малейший косяк и первым делом блокируют счета.

Так со мной и произошло . Давным давно ещё при царе горохе у меня было ИП. Я его закрыл, а потом через года 3 мне заблокировали счёт. Я приехал разбиратся а там оказывается долг 10 тенге. Офигеть
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3210
Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к наличным, считают в правительстве
Отправлено: 28.12.23 - 12:02
#4
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когда распрачиваюсь в мелких магазинчиках, то всегда спрашиваю, будет ли скидка за наличку и всегда цену скидывают.
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