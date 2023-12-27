Отправлено: - 09:22

ACROS:

больницы, садики, школы и прочее.

Цитата:Школа на 90% готова, думаю садик будет там же, больница там будет какая то большая, правда ходят слухи, что специализированная какая то, но я думаю для небольшой поликлиники место в ней найдётся, в перспективе ТРЦ. Что было бы желательно, отделение ЦОНа и можно будет вообще не выезжать оттуда в центр.